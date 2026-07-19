Campioana României, Universitatea Craiova, a debutat cu o victorie clară în noua ediție a Superligii. Oltenii au învins-o pe UTA Arad, chiar dacă s-au chinuit o oră, iar într-o altă partidă CFR Cluj a cedat pe terenul formației Oțelul Galați.

UTA Arad a încercat să aducă la disperare campioana en-titre pe teren propriu, cu o apărare compactă, care a stopat acțiunile craiovenilor. Prima repriză a fost despre dueluri câștigate de oaspeți și o posesie a gazdelor, care practic nu a adus ocazii. Una dintre soluții au fost șuturile de la distanță. Teles a spart gheața cu o execuție precisă, care a trecut printre toți adversarii și a adus golul din minutul 62.

Cicîldău a putut să facă imediat 2 la 0, dar a șutat în bară. Universitatea Craiova a meritat să mai înscrie și a reușit pe final. În decurs de șase minute, oltenii au marcat de trei ori și au învins cu 4 la 0. Mora a livrat două assist-uri pentru Baiaram și Elisor, iar un autogol comic a stabilit rezultatul final.

Într-un alt meci, CFR Cluj a debutat cu noul antrenor Antonio Folha, pe banca tehnică, dar, cu siguranță, feroviarii nu s-au așteptat la o înfrângere în primul meci. Pe terenul Oțelului, căpitanul gazdelor, Joao Lameira, a marcat la o fiză fixă din minutul 4. Ocaziile au continuat să curgă, echipa din Galați fiind vizibil mai bună. Contrar cursului jocului, CFR a egalat prin Cordea și chiar ar fi putut da lovitura câteva faze mai târziu. Insistența cleor de la Oțelul Galați a dat roade pe final. În minutul 86, Patrick a șutat ca din tun la o acțiune ajunsă în interiorul careului, la care a fost mare învălmășeală.

Oțelul a învins cu 2 la 1, iar în următoarea etapă va juca împotriva grupării UTA Arad. Pentru echipa din Galați aseară a evoluat și moldoveanul Teodor Lungu, introdus pe teren în repriza secundă.