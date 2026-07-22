După victoria la Cupa Mondială, doi dintre jucătorii naționalei Spaniei au primit echivalentul greutății lor în roșii. Gavi și Fabian Ruiz, originari din același orășel au fost întâmpinați cu aplauze acasă. Aceste premii simbolice nu se compară cu premiul bănesc încasat de Spania. Ibericii au primit peste 50 de milioane de doari, iar fondul total al turneului a depășit 850 de milioane de dolari.

Mijlocașii Gavi și Fabian Ruiz au revenit acasă, în orășelul andaluz Los Palacios y Villafranca, cu o populație de circa 40 de mii de locuitori. În zonă, roșiile sunt cel mai important produs, așa că a fost respectată tradiția din 2010, când Jesus Navas, născut în același oraș, a devenit campion mondial și a primit atâtea kilograme de roșii, cât era greutatea fotbalistului pe atunci. De această dată, Gavi s-a ales cu 64,5 kilograme de roșii, iar Fabian Ruiz, cu 84,5 kilograme, după ce ambii au urcat pe cântar.

Jucătorii au parte de premii mult mai valoroase după distribuirea banilor de la FIFA. Fiecare dintre cele 48 de naționale participante a încasat cel puțin 12,5 milioane de dolari pentru acoperirea cheltuielilor de bază, așa că fondul total de premiere a reprezentat 871 de milioane de dolari, un record absolut pentru Cupele Mondiale, ceea ce este firesc, ținând cont că numărul participantelor s-a mărit. Și pentru câștigătoarea competiției s-a oferit o recompensă record. Spania a încasat 51 de milioane de dolari, în timp ce Argentina primea 42 de milioane acum patru ani.

De această dată Argentina a încasat 33 de milioane de dolari, pentru medaliile de argint. FIFA a cheltuit mai puțin de 900 de milioane de dolari pentru a premia echipele, cât veniturile s-au ridicat la 15 miliarde de dolari, conform primelor estimări, mult peste așteptări și aproape triplu în comparație cu ediția din 2022.