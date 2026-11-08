Carlos Alcaraz a cucerit pentru prima dată Mastersul de la Paris. Spaniolul l-a învins în finală pe americanul Ben Shelton, după o partidă care a durat două ore. Ultimul act a fost echilibrat încă de la început. În primul set, niciunul dintre jucători nu a reușit să se desprindă, astfel că totul s-a decis în tie-break. Alcaraz a gestionat mai bine momentele importante și și-a adjudecat setul cu 7 la 5 în tie-break. În actul secund, Ben Shelton a încercat să schimbe soarta partidei. Americanul a reușit un break și a condus cu 4 la 2, însă Alcaraz a reacționat imediat, a recuperat serviciul pierdut și a restabilit egalitatea la 4. La scorul de 6 la 5, spaniolul a pus presiune pe adversar, a câștigat game-ul pe serviciul acestuia și a închis partida cu 7 la 5 în setul 2.

Victoria a avut și o semnificație specială pentru Alcaraz. Spaniolul și-a luat revanșa în fața lui Shelton, după ce americanul îl eliminase în sferturile de finală ale US Open, în septembrie, într-un meci dramatic, decis în setul al cincilea. Astfel, Alcaraz a ajuns la patru victorii în cinci confruntări directe cu Shelton. Pentru tenismenul în vârstă de 23 de ani, titlul de la Paris este al 29-lea din cariera sa și al nouălea obținut la categoria ATP Masters 1000. În acest sezon, Alcaraz a mai câștigat Australian Open, turneul de la Doha, competiția de la Tokyo și cea de la Viena. Pentru Carlos Alcaraz urmează acum Turneul Campionilor, programat între 15 și 22 noiembrie, la Torino, unde se vor întâlni cei mai buni opt jucători ai sezonului.