Carlos Alcaraz a apăsat accelerația și a trimis Spania în finala Cupei Davis. Ibericii au trecut fără emoții de Marea Britanie, iar liderul lor a închis confruntarea cu o victorie categorică. Acum îi așteaptă un duel de foc cu Italia, campioana ultimelor trei ediții, într-o finală care promite spectacol la Bologna.

Două dintre cele mai puternice națiuni ale tenisului mondial se luptă pentru supremație. Spania lui Carlos Alcaraz și Italia, campioana en-titre, vor disputa finala Cupei Davis. Astăzi ibericii au rezolvat semifinala cu Marea Britanie în doar două meciuri. Primul punct al ibericilor a fost adus de Rafael Jodar. Tânărul tenismen spaniol l-a învins pe experimentatul Cameron Norrie, în două seturi, scor 6 la 2 și 7 la 5.

A urmat momentul mult așteptat de spectatori. Carlos Alcaraz a intrat pe teren pentru prima dată în această ediție a turneului și nu i-a lăsat nicio șansă britanicului Arthur Fery. Spaniolul a început în forță și s-a distanțat rapid la 3 la 0 în primul set. A repetat scenariul și în actul secund, iar adversarul său nu a găsit soluții pentru a opri ofensiva liderului iberic. Alcaraz s-a impus cu 6 la 2 și 6 la 1, după un meci în care a cedat doar trei game-uri.

Pentru Alcaraz, succesul vine la scurt timp după triumful de la Turneul Campionilor de la Torino. La 23 de ani, cu șapte titluri de Grand Slam în palmares, spaniolul urmărește acum unul dintre puținele trofee importante care îi lipsesc, Cupa Davis. Pe spanioli îi așteaptă acum însă un duel de foc, contra gazdei competiției - Italia, echipă care a câștigat trofeul în ultimii trei ani. Italienii au trecut aseară de Cehia într-o semifinală dramatică, încheiată cu scorul de 2 la 1. Lorenzo Musetti a câștigat primul punct pentru italieni, după 6 la 3 și 6 la 4 cu Jakub Mensik.

Cehii au restabilit egalitatea prin Jiri Lehecka, care l-a învins pe Flavio Cobolli cu 6 la 3, 1 la 6 și 6 la 3.

Iar calificarea s-a decis la dublu, unde Lorenzo Musetti și Andrea Vavassori au avut nervii mai tari decât Jiri Lehecka și Tomas Machac. Italienii au revenit după pierderea primului set și s-au impus cu 3 la 6, 6 la 1 și 7 la 6, câștigând tie-break-ul decisiv cu 7 la 4.

Italia va juca astfel a patra finală consecutivă și vine după o serie impresionantă de 16 victorii la rând în Cupa Davis. Un detaliu important este că italienii nu se pot baza pe Jannik Sinner, care a absentat din cauza problemelor medicale. Finala dintre Spania și Italia se va disputa mâine, de la ora 16:00.