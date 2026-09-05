Campionul în exercițiu de la US Open, Carlos Alcaraz nu a avut milă în turul trei de un chinez de care a trecut ușor, în 3 seturi. Pe spaniol îl așteaptă însă primul examen dificil, în optimi la Flushing Meadows Alcaraz va juca împotriva favoritului publicului, americanul Tommy Paul.

Carlos Alcaraz continuă cursa pentru apărarea trofeului de la US Open. Campionul en-titre l-a învins pe chinezul Yibing Wu în trei seturi, și s-a calificat în optimile de finală. Spaniolul a avut nevoie de două ore și 20 de minute pentru a închide partida. Wu, numărul 113 mondial, a încercat să-i pună probleme în primele două seturi ibericului, dar Alcaraz a ridicat nivelul atunci când a fost nevoie și a câștigat clar cu 6 la 3, 6 la 4 și 6 la 1.

Victoria este cu atât mai importantă pentru Alcaraz cu cât acesta revine după o pauză de aproximativ patru luni provocată de o accidentare la încheietura mâinii drepte. La New York, însă, spaniolul arată tot mai bine de la un meci la altul. Pentru Alcaraz este și a 17-a victorie consecutivă într-un turneu de Grand Slam. În optimi, Alcaraz va avea însă un adversar mult mai periculos.

Tommy Paul, favoritul numărul 20, l-a eliminat pe Alexander Bublik, după un meci de peste trei ore. Americanul a fost nevoit să revină de la 2 la 1 la seturi, dar a dominat finalul partidei și a câștigat actele 4 și 5, cu 6 la 1 și 6 la 3.

Alcaraz și Paul s-au întâlnit deja de opt ori, iar spaniolul conduce acum cu 6 la 2. Totuși meciul se anunță mult mai complicat, deoarece Tommy Paul va avea și avantajul publicului american. Marea finală se va disputa pe 13 septembrie, iar campionul va încasa un cec record de 5 milioane și jumătate de dolari.