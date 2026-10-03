Campionul în exercițiu de la Tokyo, Carlos Alcaraz își continuă lupta pentru apărarea trofeului. Spaniolul a trecut cu emoții de italianul Matteo Arnaldi, după un meci în care Alcaraz a salvat patru mingi de set și se califică în sferturi la Tokyo.

Carlos Alcaraz a avut parte de un adevărat test de nervi în confruntarea cu italianul Matteo Arnaldi. Spaniolul, principal favorit la Tokyo, a început bine partida și a reușit rapid break-ul, însă avantajul nu a rezistat mult. Arnaldi a revenit în set, iar primul act a ajuns în tie-break. Italianul a avut apoi o poziție excelentă pentru a produce surpriza. A condus cu 6 la 2 și a avut patru mingi de set, însă Alcaraz a refuzat să cedeze. Spaniolul a salvat toate cele patru mingi de set și a câștigat șase puncte consecutive, întorcând tie-break-ul de la 2 la 6 la 8 la 6.

Acesta a fost momentul care a schimbat complet partida. După ce și-a adjudecat primul set, Alcaraz a devenit de neoprit. A început actul secund cu o serie de cinci game-uri consecutive și s-a desprins la 5 la 0. Arnaldi a reușit să evite un set pierdut la 0, însă nu a mai putut opri liderul turneului. Alcaraz a închis setul cu 6 la 1 și a obținut calificarea în sferturile de finală după o oră și 46 de minute de joc.

Victoria este cu atât mai importantă pentru spaniol, cu cât Tokyo reprezintă una dintre bornele importante ale revenirii sale după pauza provocată de accidentarea la încheietura mâinii. Alcaraz a revenit în competiție la US Open, după aproximativ patru luni fără meci oficial. La Tokyo, însă, spaniolul are o misiune suplimentară, apărarea trofeului cucerit anul trecut. Pentru Alcaraz urmează acum Denis Shapovalov. Canadianul, aflat pe locul 46 în clasamentul ATP, a trecut în optimi de chilianul Alejandro Tabilo, într-un meci de trei seturi, scor 7 la 5, 3 la 6 și 6 la 4.

Celelalte sferturi de finală de la Tokyo au fost conturate astfel: spaniolul Jaume Munar îl va întâlni pe francezul Kyrian Jacquet, monegascul Valentin Vacherot va juca împotriva unui alt tenismen francez Arthur Fils, iar cehul Jiri Lehecka se va duela cu surpinzătorul olandez Adolfo Daniel Vallejo. Turneul de la Tokyo, unul dintre cele mai importante evenimente ATP 500 din această perioadă a sezonului, se desfășoară pe hard, la Ariake Tennis Park și adună premii totale de peste 2,3 milioane de dolari.