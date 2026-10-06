Carlos Alcaraz își apără titlul la Tokyo și cucerește al 27-lea trofeu al carierei. Spaniolul l-a învins în finală pe cehul Jiri Lehecka, și devine primul jucător din ultimii 32 de ani care câștigă turneul din capitala Japoniei două ediții la rând.

Carlos Alcaraz este din nou campion la Tokyo. Spaniolul, numărul trei mondial, l-a învins în finala Japan Open pe Jiri Lehecka, numărul 19 ATP, în două seturi. Finala de la Ariake Coliseum a început însă complicat pentru Alcaraz. Lehecka a profitat de startul ezitant al spaniolului și a făcut break încă din primul game.

Alcaraz a răspuns rapid, a egalat la 3 la 3, iar primul set a ajuns în tie-break. Acolo, cehul a condus cu 4 la 2, dar Alcaraz a ridicat nivelul exact în momentele importante și a câștigat cinci puncte consecutive, a câștigat setul și a făcut primul pas spre trofeu. În actul secund, echilibrul s-a menținut până la 3 la 3. Alcaraz a pus presiune pe serviciul adversarului, a obținut apoi break-ul, după care și-a protejat avantajul. La 5 la 4, spaniolul a servit pentru meci și a închis meciul după o oră și 37 de minute.

Pentru Alcaraz acesta este al 27-lea titlu ATP din carieră, al treilea trofeu al sezonului și primul după revenirea în circuit, în urma unei accidentări la încheietura mâinii. Totodată Alcaraz este doar al treilea jucător din era Open care reușește să-și apere trofeul în capitala Japoniei, primul după 32 de ani. Pentru succesul său spaniolul va primi și un cec de peste 400 de mii de euro.