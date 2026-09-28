Cehia este cea mai bună echipă feminină de tenis a lumii. În finala turneului Billie Jean King Cup, Karolina Muchova și Linda Noskova au obținut câte o victorie la simplu în fața adversarelor din Ucraina și au adus Cehiei trofeul după o pauză de aproape un deceniu.

Actuala generație a Cehiei a readus cel mai important trofeu din lumea tenisului printre echipele naționale. De la ultima victorie au trecut opt ani, iar titlul a fost predat de Italia, campioana ultimelor două ediții. Liderele reprezentinativei sunt Linda Noskova și Karolina Muchova, jucătoare din top 10 mondial și finaliste în acest an la Wimbledon. În ultimul act de la Billie Jean King Cup, Cehia a învins Ucraina, care a ajuns în premieră atât de departe. Mai întâi, Karolina Muchova a învins-o pe Anhelina Kalinina fără emoții, iar în a doua partidă s-a dat un meci tare între Noskova și Elina Svitolina, vecinele din top 10 WTA. Noskova a învins cu 6 la 3 în primul set, iar în al doilea s-a impus la tie-break.

Așadar, meciul la dublu nu a mai contat.

Echipa Cehiei, care a mai învins Spania și Marea Britanie la acest turneu final, a primit un cec în valoare de 1,5 milioane de dolari, împărțit între jucătoare. Tenismenele din Ucraina au încasat un milion de dolari.