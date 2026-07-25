Cel mai rapid om al planetei în 2026 este din nou Noah Lyles. Campionul olimpic și-a confirmat statutul de favorit înaintea marilor competiții ale sezonului, după o cursă de excepție la Campionatele Statelor Unite.

Medaliatul cu aur olimpic, Noah Lyles a impresionat la Campionatele Statelor Unite de atletism, desfășurate la New York, unde a cucerit al treilea titlu național în proba de 100 de metri. Americanul a oprit cronometrul la 9 secunde și 79 de sutimi, egalându-și recordul personal și stabilind cel mai bun timp al sezonului 2026.

Deși a avut un start modest și s-a aflat în urmă după primii metri, campionul olimpic de la Paris a recuperat spectaculos pe ultimii 30 de metri și a trecut primul linia de sosire. Veteranul Ronnie Baker a încheiat pe locul secund, iar Kenny Bednarek a completat podiumul, ambii fiind cronometrați în 9 secunde și 88 de sutimi secunde.

Lyles nu și-a încheiat însă misiunea la Campionatele nașionale. Starul american va încerca să realizeze dubla de sprint și în proba de 200 de metri, disciplină în care este campion mondial și deține unul dintre cele mai rapide timpuri din istorie.