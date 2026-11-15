Echipa feminină a celor de la Chelsea a dat lovitura în derby-ul cu Manchester City și i-a provocat campioanei primul eșec din actuala ediție. Victoria le-a propulsat pe aristocrate pe prima poziție în campionatul feminin din Anglia.

Londonezele s-au impus cu 1 la 0, iar unicul gol al partidei a fost marcat de Sandy Baltimore, în prelungirile primei reprize, cu un șut spectaculos în vinclu.

Manchester City a încercat să restabilească egalitatea după pauză și a pus presiune pe defensiva gazdelor. Însă misiunea campioanei a devenit și mai dificilă în minutul 75, când portarul a văzut cartonașul roșu direct, după un fault, în afara careului.

Chelsea a rezistat astfel până la final și a obținut trei puncte extrem de importante. Echipa londoneză a acumulat 26 de puncte după zece etape și are un avans de un punct față de Manchester City.