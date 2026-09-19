Chelsea are cea mai slabă apărare în debutul noului sezon de Premier League. Londonezii sunt echipa cu cele mai multe goluri încasate. Elevii lui Xabi Alonso au avut o prestație dezastruoasă în a doua repriză a meciului cu Brentford și au pierdut cu 0 la 3. 

Sergiu Tataru
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Chelsea și Brentford au făcut schimb de ocazii importante în prima repriză, formațiile având câte două șuturi pe spațiul porții adverse. Xabi Alonso i-a titularizat pe veteranii Danny Welbeck și Jordan Henderson, iar alte surprize din primul 11 au fost Pep Chavarria și Valentin Barco. Brentford a jucat acasă și a avut o repriză secundă superbă. 

În minutul 61, Jaidon Anthony a deschis scorul în urma unui corner. Chelsea s-a aruncat în atac și a uitat de apărare, așa că a fost pedepsită de încă două ori. Au înscris Igor Thiago și Fabio Carvalho. 

A fost primul meci pentru Chelsea, după ce Todd Boehly și partenerii săi și-au vândut acțiunile deținute în cadrul clubului, iar fondul Clearlake Capital a preluat controlul în totalitate. În ultimii doi ani și jumătate, cheltuielile pentru transferuri au atins 2,5 miliarde de euro, iar în această vară reconstrucția a continuat, avându-l în frunte pe Xabi Alonso. 

Însă, ibericul a devenit al șaselea antrenor nou din istoria Premier League, a cărui echipă încasează cel puțin două goluri în primele cinci meciuri ale sezonului. Chelsea a acumulat șapte puncte și a încasat 12 goluri, cele mai multe până acum. Brentford este la două puncte în față. Acesta a fost primul duel al etapei a cincea din Anglia. 

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