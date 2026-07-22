Chelsea Londra a detonat bomba pe piața transferurilor imediat după Campionatul Mondial. Morgan Rogers a devenit cea mai scumpă achiziție din istoria clubului, dar și cel mai scump fotbalist englez. Chelsea a plătit grupării Aston Villa peste 137 de milioane de euro.

„ - Morgan Rogers a semnat cu Chelsea. Internaționalul englez de 23 de ani, unul dintre cei mai buni atacanți din lumea fotbalului, este acum alături de mine. Morgan, de ce Chelsea, de ce acum?

- Mă alătur celui mai mare club din Londra. Modul în care clubul se dezvoltă și își dorește să evolueze este ceva la ce mi-aș dori să iau parte și este perfect pentru mine.”

Un radio într-o baie întunecată și apa cu gheață, care se răcește accelerat – așa a fost anunțat transferul lui Morgan Rogers, sugerând că prin venele sale curge sânge rece. Chelsea a plătit o sumă echivalentă cu aproximativ 138 de milioane de euro pentru semnătura atacantului. Contractul său va fi valabil până în 2033, iar presa britanică scrie despre un salariu de aproximativ 9 milioane de euro pe an.

Rogers a devenit cel mai scump englez transferat vreodată, dar și achiziția record a grupării din Londra. Transferul a fost negociat pe parcursul Campionatului Mondial, unde jucătorul a fost titular trei meciuri, îar în altele patru a intrat de pe banca de rezerve, adunând două pase decisive, inclusiv în semifinala cu Argentina.

Morgan Rogers a crescut la academia West Bromwich și Manchester City, iar în două sezoane și jumătate a marcat 31 de goluri și a oferit 29 de pase decisive în 125 de meciuri.

Chelsea intră într-o nouă eră, alături de noul antrenor Xabi Alonso, care se concentrează pe crearea unui sistem și educarea tinerelor talente. Pe lângă Rogers, londonezii au semnat cu Marco Palestra și Giovany Quenda, pentru care au plătit în total 107 milioane de euro, plus Denner, kazahul Satpaev și Emmegha, toți fiind jucători de până la 23 de ani. Echipa a și câștigat peste 130 de milioane de euro de pe vânzarea lui Marc Cucurella, Andrey Santos și Tyrique George.