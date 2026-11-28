Chelsea se scufundă tot mai mult în Premier League. Echipa lui Xabi Alonso a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în campionat, după un nou meci în care apărarea londonezilor a cedat. Nottingham Forest a profitat din plin și a obținut o victorie, în care Morgan Gibbs-White a fost eroul gazdelor.

Nottingham Forest a început în forță partida disputată pe teren propriu, pe City Ground contra lui Chelsea. Gazdele au avut nevoie de numai cinci minute pentru a deschide scorul, atunci când Daniel Munoz a centrat excelent din partea dreaptă, iar brazilianul Igor Jesus a reluat spectaculos din voleu.

Chelsea a încercat să reacționeze și a avut mai mult posesia balonului, însă dominarea teritorială nu s-a transformat în ocazii periculoase. Mai mult, echipa lui Xabi Alonso nu a reușit să trimită niciun șut pe spațiul porții în prima repriză. Situația s-a complicat și mai mult pentru oaspeți imediat după pauză. În minutul 51, Wesley Fofana l-a faultat în careu pe Liam Delap, iar arbitrul a indicat punctul cu var.

Morgan Gibbs-White și-a asumat responsabilitatea și a transformat lovitura de la 11 metri și a dus scorul la 2 la 0.

Chelsea nu a cedat însă. Introdus la pauză, Emmanuel Emegha a redus din diferență în minutul 54. După o combinație în care au fost implicați Cole Palmer, Morgan Rogers și Pedro Neto, șutul portughezului a fost deviat, iar mingea a ajuns la atacantul olandez, care a finalizat cu sânge rece, scor 2 la 1.

Gazdele au lovit din nou însă în minutul 72. Xaver Schlager a trimis o pasă excelentă în spatele defensivei londoneze, iar Morgan Gibbs-White a finalizat elegant.

A fost al doilea gol al căpitanului lui Forest, care a devenit principalul protagonist al partidei. Pe final Chelsea a mai găsit resurse pentru un ultim asalt și Emmanuel Emegha a reușit dubla, ducând scorul la 3 la 2. Iar în prelungiri, Geovany Quenda a avut o ultimă oportunitate de a salva un punct pentru Chelsea, însă portarul Matz Sels a respins șutul și Nottingham Forest și-a păstrat avantajul.

Victoria are o semnificație specială pentru Forest, deaorece formația pregătită de Oliver Glasner a câștigat pentru prima dată din 1979 două confruntări consecutive de campionat împotriva lui Chelsea. De cealaltă parte, situația londonezilor devine tot mai îngrijorătoare. Chelsea a pierdut patru dintre ultimele cinci meciuri de campionat, rezultate care au afectat serios parcursul echipei.