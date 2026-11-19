Chelsea a urcat în fruntea Ligii Campionilor la fotbal feminin. Londonezele au obținut o victorie importantă în fața fetelor de la Paris Saint-Germain și au ajuns pe primul loc în clasamentul grupei unice. Manchester City și Real Madrid au continuat seria rezultatelor pozitive și au bifat al doilea succes consecutiv. Astfel, lupta pentru primele patru poziții, care asigură calificarea directă în sferturile de finală, devine tot mai interesantă.

Echipa feminină a celor de la Chelsea a preluat șefia în Liga Campionilor. Englezoaicele au trecut de adversarele de la PSG și au urcat pe prima treaptă a clasamentului. Formația din Londra s-a impus cu 1 la 0, iar golul decisiv a venit abia pe finalul partidei. După o lovitură de colț, Veerle Buurman a reușit să trimită mingea în plasă și să declanșeze bucuria echipei engleze.

Succesul este cu atât mai important cu cât londonezele au ajuns la șase meciuri consecutive fără gol primit în Liga Campionilor, un record pentru club. După cinci etape, Chelsea are 11 puncte și conduce clasamentul, cel puțin până la disputarea celorlalte partide ale rundei. Iar Manchester City, Real Madrid și Juventus au prins viteză, au adunat toate câte 9 puncte și rămân în cursa pentru un loc în primele patru, toate reușind victorii aseară. City și Real au confirmat revenirea în forță și au obținut a doua victorie consecutivă, după trei remize în primele etape. Englezoaicele au câștigat cu 2 la 0 în deplasare, în fața suedezelor de la Hacken. Lauren Hemp a deschis scorul în debutul părții secunde, cu puțin noroc, iar Khadija Shaw a închis tabela cu un șut precis.

Și Real Madrid a obținut al doilea succes consecutiv, după ce a trecut cu 3 la 1 de Inter Milano. Madrilenele au început bine partida și au deschis scorul prin Lineth Beerensteyn. Situația italiencelor s-a complicat și mai mult după o eliminare. Dar chiar și așa Inter a găsit puterea și a egalat înainte de pauză, prin Michela Cambiaghi. Dar finalul le-a aparținut însă gazdelor. Intrată de pe banca de rezerve, Signe Bruun a marcat în minutul 85, iar în prelungiri a transformat un penalty și a stabilit scorul final.

Juventus a obținut și ea un succes important, 2 la 0 cu formația belgiană Leuven. Annamaria Serturini a spart gheața după ce a profitat de o respingere a portarului advers, iar Matilde Pavan a închis tabela în prelungiri, cu un șut peste goalkeeper.

Așadar, 5 etape au trecut, iar lupta pentru calificarea directă în sferturi este tot mai aprinsă, bătălia pentru primele patru locuri fiind departe de a fi decisă.