Chișinăul devine, timp de două săptămâni, un punct important pe harta tenisului profesionist feminin. După promovarea în Grupa a II-a a Billie Jean King Cup, jucătoarele din Moldova primesc o nouă șansă să lupte pentru puncte WTA chiar acasă. La Centrul Național de Tenis se desfășoară două turnee ITF W15 consecutive, cu participante din mai multe țări și un fond total de premiere de 30 de mii de dolari.

Revenire importantă pentru tenisul feminin din Moldova care are parte de două competiții profesioniste de nivel internațional. Pentru jucătoarele noastre, turneele W15 de la Chișinău sunt o ocazie rară de a evolua acasă, în fața propriilor suporteri, și de a lupta pentru puncte în clasamentul mondial.

Natalia BELIBOVA, DIRECTOARE TURNEULUI ITF W15 CHIȘINĂU: „După acest sezon încărcat de turnee, cu turneele feminine închidem sezonul de zgură, sezonul outdoor. Da este greu organizatoric, este de lucru, dar și este plăcut de organizat turneele feminine, este o perlă în calendarul nostru.”

Meciurile au loc pe terenurile în aer liber cu zgură ale Centrului Național de Tenis. Principala favorită este românca Andreea Prisăcariu, care ocupă locul 478 WTA. Iar un nume interesant este Felitsata Dorofeeva-Rybas. Jucătoarea cu cetățenie ruso-moldovenească care este pe locul 721 WTA, și pe locul 11 mondial la junioare. De la turneu nu au lipsit nici fetele de la naționala Moldovei, Lia Belibova sau Arina Gamrețkaia, care au debutat astăzi.

Arina GAMREȚKAIA, JUCĂTOARE MOLDOVA: „Este o oportunitate foarte bună, suntem în turneu, cineva în calificări, cineva pe tabloul principal și singure e foarte greu să nimerim. Trebuie să folosim șansa aceasta pentru că suntem mai aproape de puncte, mai ușor să obține un rezultat mai pozitiv.”

Iar pentru tinerele jucătoare, astfel de turnee reprezintă una dintre principalele trepte spre tenisul profesionist de nivel mai înalt.

Maria Valentina POP, TENISMENĂ ROMÂNIA: „A fost al doilea meu meci la un turneu PRO, am avut emoții, dar am jucat bine și sunt fericită că am câștigat. Îmi place mult, am mai venit aici în februarie, am câștigat, și poate poate fac un rezultat bun și aici.”

Competiția este însă și o demonstrație a infrastructurii construite în ultimii ani la Centrul Național de Tenis.

Vlad DOMINTEANU, SUPERVISOR DIN PARTEA ITF: „Am auzit de la colegii și jucătorii care au fost la turneul Challenger că se construiește într-adevăr ceva deosebit aici la Chișinău, dar mă așteptam să arate chiar atât de bine.”

Iar impresia bună nu este doar a oficialilor ITF. Și jucătoarele venite din străinătate au apreciat condițiile de la Centrul Național de Tenis.

Yelizaveta TRUSH, TENISMENĂ UCRAINA: „Este foarte bine, corturile, mingile, și am fost și înăuntru. Mi-ar plăcea să mă antrenez aici, da, e foarte bine aici.”

Pentru Moldova, miza este cu atât mai mare cu cât și alte reprezentantele țării au primit wild carduri, iar 7 tenismene din Moldova au jucat în calificări. Astfel, jucătoarele noastre au posibilitatea să acumuleze experiență, dar și să înceapă sau să-și mărească zestrea de puncte în clasamentul mondial. Astăzi, trei reprezentante ale Moldovei au jucat pe teren în primul tur al tabloului principal.

Din păcate, toate trei au fost eliminate. Arina Gamrețkaia a cedat în fața româncei Maria Valentina Pop, cu un dublu de 3 la 6. Lia Belibova a pierdut în fața ucrainencei Yelizaveta Trush, iar Eva Iurina a fost învinsă de ucraineanca Aliesia Reva. Chiar și așa, pentru tenisul feminin din Moldova urmează încă două săptămâni importante. Primul turneu W15 se va încheia pe 11 octombrie, iar cel de-al doilea va începe imediat și se va încheia pe 18 octombrie.