Au ridicat mașini, au cărat sute de kilograme și și-au testat limitele în probe spectaculoase de forță. Cei mai puternici sportivi din Republica Moldova și din țările vecine s-au întrecut la Chișinău în cadrul primei ediții a competiției „Cupa Prieteniei”, organizată de Strongman Moldova, pentru a demonstra cine merită titlul de cel mai puternic om.

Acolo unde majoritatea văd doar greutăți imposibil de mișcat, ei văd o provocare. Concurenții au împins limitele corpului omenesc peste normal, ridicând greutăți de sute de kilograme.

Exact ca la cele mai tari competiții Strongman au fost șase probe. S-au executat îndreptări de spate cu un automobil, alt vehicul a fost tras, s-au ridicat bușteni, s-a mers cu greutăți în spate la viteză, iar alt concurs a fost cel al pietrei lui Atlas.

Tudor STANCU, PARTICIPANT: „Am reușit să îmi bat propriul record la ridicarea bușteanului, log lift, deasupra capului, cu greutatea de 110 sau 115 kilograme. Cât a fost, nu știu sincer, dar este mult mai mult decât făcusem cel mai mult până acum.”

Acest gen de sport, care duce la extrem limitele corpului uman, vine la pachet cu multe accidentări. În cazul lui Adrian Borș, nici măcar problemele fizice nu l-au împiedicat să lupte pentru titlu.

Adrian BORȘ, PARTICIPANT: „S-au făcut diferite examinări. Nu am putut să cedez, am participat cu traumă, dar asta este situația, nu cedăm.”

În total, la competiție s-au înscris 14 participanți la categoria principală, iar înaintea lor a fost turneul amatorilor. Printre ei s-au numărat câțiva sportivi din România și Uraina.

Vlad-Constantin VOINEA, PARTICIPANT: „E prima dată când vin să concurez în Republica Moldova. Am avut emoții, raportat la faptul că poate nu mă descurc, poate nu fac față. Am văzut că sunt atleți destul de puternici în Republica Moldova și am vrut să am o prestație cât de cât bună, să onorez cu prezența și cu ce performez.”

Și fetele au demonstrat că pot face față greutăților.

Darina-Mihaela POPA, PARTICIPANTĂ: „E puțin solicitant, dar este foarte frumos, este frumoasă comunitatea. Este frumos ce s-a construit aici și cum am performat eu, sunt mândră de mine.”

În calendarul asociației „Strongman Moldova”, care a organizat pentru prima dată Cupa Prieteniei, urmează Campionatul Național la sfârșitul verii și Cupa Deschisă a Municipiului Chișinău în octombrie.

Iulian PRIJELEVSCHII, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI „STRONGMAN MOLDOVA”: „În fiecare an progresăm cu mai multe evenimente sportive. Spre exemplu, anul trecut au fost trei evenimente, iar în acest sunt patru, ditre care unul este internațional.”

După fiecare dintre cele șase probe participanții au fost punctați în funcție de timp, numărul kilogramelor sau al repetărilor. Iulian Prijelevschii a ocupat locul 3 la general, în spatele românului Vlad Voinea și a campionului Sergiu Coadă, reprezentant al țării noastre.