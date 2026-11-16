Spiritul de campion și perseverența se educă de la o vârstă fragedă. Circa 280 de copii au participat la a zecea ediție a turneului internațional de judo de la Ocnița, unde au concurat și sportivi din Ucraina. Gazdele școlii Sportive au ocupat prima poziție în clasamentul general pe medalii.

Reprezentanții gazdelor de la Școala Sportivă din Ocnița au dat totul pe tatami pentru a lăsa medaliile acasă. Într-un final, aceștia s-au impus în 5 categorii de greutate. Pe podiumul clasamentului general pe medalii au urmat Școala Sportivă a Rezervelor Olimpice și Școala Sportivă Oleg Crețul.

Rodion TOFAN, JUDOCAN: „Turneul a fost foarte interesant. Am avut trei lupte. A fost un pic greuț. Dar am învins și am ocupat locul 1. Sunt foarte fericit că m-au invitat la acest campionat minunat.”

David CHIOSA, JUDOCAN: „Competiția pentru mine a fost ușoară. Au participat mulți copii. Și mulți elevi de la clubul meu au luat locul 1.”

Și în acest an au fost invitați să participe luptători din Ucraina.

Arina MOROHAI, câștigătoare 48 kg: „Totul a fost grozav. Mă bucur că am ocupat locul 1. Îi mulțumesc antrenorului meu.”

Dmitrii ANDRUH, câștigător 50 kg: „Mi-a plăcut acest turneu, pentru că i-am învins pe toți. Am câștigat acest turneu foarte interesant. Am obținut victorii în patru lupte.”



Copiii și-au demonstrat abilitățile sub privirile judocanilor consacrați din Moldova, dispuși să le calce pe urme. Denis Vieru, Victor Sterpu, Mihail Latîșev, dar și proaspăta medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar, Alexandra Chiron, au fost invitați de onoare.

Alexandra CHIRON, LUPTĂTOARE DE JUDO: „Sper că acești copii vor crește campioni și poate și mai buni ca noi, vor aduce mai multe rezultate și ne va face țara să ne mândrim cu ei. ”

Denis VIERU, JUDOCANL „Este un turneu organizat pe cinste pentru copilași care doresc să progreseze și doresc să devină staruri sper eu în viitor”

Competiția, care a reunit copii născuți în anii 2016 și 2017, este organizată pentru a 10-lea an consecutiv de frații Sergiu și Eduard Tintiuc, originari din raionul Ocnița și pasionați de ce înseamnă judo.

Sergiu TINTIUC, VICEPREȘEDINTELE FEDERAȚIEI DE JUDO: „Mă bucură faptul că sala este plină de copii. An de an sunt tot mai mulți participanți. Vom face tot posibilul ca turneul să se dezvolte.”

Turneul de judo a reunit aproape 300 de copii și a fost dedicat memoriei antrenorului Victor Slesari.