În urmă cu trei zile, în timpul partidei amicale dintre Bayern Munchen și RB Leipzig, fanii germani au asistat la momente de panică.

Spre finalul jocului, Jamal Musiala le-a oferit motive de spaimă celor prezenți pe stadion.

Jamal Musiala a leșinat din nou

În minutul 83, la scurt timp după ce a marcat, Musiala s-a prăbușit pe gazon și a rămas nemișcat, în timp ce vizibil îngrijorați, jucătorii au mers să îl ajute.

Presa germană a relatat la acel moment că Jamal Musiala a acuzat o stare de amețeală cauzată cel mai probabil de temperatura ridicată înregistrată la ora jocului, scrie sport.ro

La trei zile de la acel moment, Musiala ”a recidivat”. În timpul amicalului cu Heidenheim, lui Jamal Musiala i s-a făcut din nou rău și a leșinat pe gazon. Fotbalistul de 23 de ani a intrat pe teren în minutul 61 în locul lui Ismael Saibari, însă s-a prăbușit pe teren după doar șase minute și a părăsit suprafața de joc în aplauzele spectatorilor după intervenția promptă a medicilor.