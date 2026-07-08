Tenismenele Coco Gauff și Karolina Muchova sunt primele semifinaliste de pe tabloul feminin de la Wimbledon. Americanca a revenit spectaculos în duelul cu Jessica Pegula, în timp ce jucătoarea din Cehia a oprit parcursul impresionant al lui Naomi Osaka.

Tenismena din Statele Unite, Coco Gauff a scris o nouă pagină de istorie pe iarba londoneză. A șaptea favorită a turneului a ajuns pentru prima dată în semifinalele de la Wimbledon, după o victorie dramatică în fața compatrioatei Jessica Pegula. Adversara sa a început mai bine partida de pe terenul central și și-a adjudecat primul set cu 6 la 4. Gauff a răspuns însă cu un joc mult mai agresiv, a redus numărul greșelilor și a întors duelul. Campioana de la US Open din 2023 a câștigat următoarele două seturi cu un dublu de 6 la 3 și a obținut calificarea după aproape două ore și jumătate de joc.

Pentru Gauff este prima semifinală la Wimbledon din carieră, după ce anterior nu reușise să treacă de sferturile de finală pe iarba londoneză. Pentru un loc în finala de la Wimbledon, Coco Gauff o va întâlni în penultimul act pe Karolina Muchova. În cealaltă partidă a zilei, tenismena din Cehia a eliminat-o pe Naomi Osaka. Nipona venea după una dintre cele mai importante victorii ale turneului, eliminând liderul mondial Aryna Sabalenka în optimi, însă nu a găsit aceeași consistență împotriva Muchovei. Osaka a comis mai multe erori neforțate, iar adversara sa a controlat punctele importante. Karolina Muchova a avut nervii mai tari într-un prim set echilibrat, câștigat la tie-break, iar apoi a profitat de momentele mai slabe ale adversarei și s-a impus cu 7 la 6 și 6 la 4.

Karolina Muchova, în vârstă de 29 de ani, fostă finalistă la Roland Garros, continuă un parcurs excelent pe iarba londoneză, reușind să se califice în prima sa semifinală la Wimbledon. Pentru al nouălea an consecutiv vom avea parte de o nouă campioană la simplu feminin, la All England Club, câștigătoarea urmând să încaseze un premiu record de aproape 5 milioane de dolari.