Conflictul de la naționala Portugaliei, în urma căruia Cristiano Ronaldo a părăsit cantonamentul, nu a afectat prestația echipei. Lusitanii au învins Danemarca în deplasare și conduc grupa din Liga Națiunilor, cu victorii pe linie în primele trei etape.

Fundașul lateral, care marchează mai mult decât unii atacanți, Joao Cancelo a dezghețat tabela de scor în primul sfert de oră cu o execuție elegantă. Danemarca a egalat la Copenhaga peste 10 minute, când Damsgaard a șutat superb din interiorul careului. Doar că Portugalia a răspuns imediat. Vârful Goncalo Ramos a făcut 2 la 1, după ce a oferit assis-tul la primul gol.

Atacantul de la AC Milan l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo, care se află în conflict cu antrenorul Jorge Jesus, iar înaintea partidei a plecat din Danemarca și nu mai face parte din lot. În debutul reprizei secunde, Rasmus Hojlund a egalat iarăși. Și de această dată, Portugalia a ieșit în avantaj. Bruno Fernandes a desenat o centrare formidabilă, iar Vitinha s-a inflitrat în careu și a înscris cu capul. Lusitanii au învins, chiar și fără Ronaldo, cu 4 la 2, după ce Felix a marcat din pasa lui Dalot.

A fost o seară proastă pentru scandinavi. În cealaltă partidă a grupei, Norvegia a condus din minutul 11 pe terenul naționalei Țării Galilor. Oscar Bobb a încheiat un atac în viteză, la care a Odegaard a pasat decisiv. Până la pauză, galezii au egalat, iar momentul-cheie s-a produs în primele secunde ale reprizei a doua. Fundașul Lysaker Heggem a comis un fault din postura de ultim apărător și a fost eliminat. Din lovitura liberă, care a rezultat, Neco Williams a marcat pentru 2 la 1.

Norvegienii au fost periculoși și în inferioritate numerică, dar nu au putut să marcheze, așa că au suferit o nouă înfrângere. După trei etape, vikingii au trei puncte, la fel ca Danemarca și Țara Galilor. În fruntea grupei din liga A se află Portugalia, care a câștigat toate partidele și a acumulat nouă puncte.