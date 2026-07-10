Cel mai bun luptător din UFC, la capitolul spectacol, Conor McGregor revine în cușcă după cinci ani. Irlandezul se va duela cu Max Holloway, care caută revanșa pentru un eșec din 2013. Bătălia va avea loc în weekend, iar la conferința de presă au sărit scântei. Luptătorii au fost despărțiți de oamenii securității înainte ca să se ia la bătaie în timpul duelului din priviri.

Conor McGregor a strălucit în stilul său. Îmbrăcat într-un costum la patru ace a alergat amenințător spre Max Holloway, i-a scos ochelarii și i-a aruncat în sală. Luptătorii și-au lipit frunțile, părând că sunt gata să se ia la pumni, chiar dacă se

știe foarte bine că, cel mai probabil nu s-ar fi ajuns la bătaie, deoarece McGregor a vrut să facă show, capitol la care este rege. Înainte să părăsească scena, irlandezul și-a etalat cele două centuri deținute pe parcursul carierei la diferite categorii de greutate. Tensiunea s-a simțit din plin și la conferința de presă.

Conor MCGREGOR, LUPTĂTOR MMA: „ O să-l distrug pe Max. O să-l elimin pe Max, ultimul meu adversar. Rămas în rândurile UFC. Toți ceilalți adversari ai mei au dispărut. Max este ultimul rămas, iar sâmbătă seară va fi eliminat definitiv.”

Max HOLLOWAY, LUPTĂTOR MMA: „ Sper că știe să înoate pentru că o să îl înec cu totul. O să fie o noapte lungă pentru Conor McGregor sâmbătă. O ducem în ape foarte, foarte adânci, ape adânci.

- The Mac rezistă toată noaptea, baby, toată noaptea. Sunt aici pentru asta.”

Conor a exclamat „The Mac is back”, adică McGregor s-a întors, dând de înțeles că este gata să revină glorios pe cea mai importantă scenă MMA din lume și vrea să readucă UFC în Irlanda.

„ Lupt de când am ieșit din pântece și voi lupta până în ziua în care mă sting. Așa că asta e o altă zi pentru McGregor, baby.”

La un moment dat, Conor a început să cânte, după ce a fost întrebat dacă va pleca la concertul trupei Oasis, aflată în oraș.

Au trecut cinci ani de când McGregor nu a luptat în UFC, ultima dată suferind o fractură de tibie în timpul bătăliei cu Dustin Poirier. Întoarcerea glorioasă ar fi trebuit să aibă loc în 2024 contra lui Michael Chandler, dar irlandezul s-a retras din cauza unei alte accidentări. De partea cealaltă, Max Holloway este activ, intrând în octogon la început de martie, când a pierdut contra lui Charles Oliveira. Se așteaptă o bătălie de foc, ținând cont că Holloway are sete de revanșă pentru înfrângerea de acum 13 ani, iar de data aceasta are în față un Conor McGregor ce nu a luptat de foarte mult timp.

Conor MCGREGOR, LUPTĂTOR: „ - Data trecută nu ai pus nicio mănușă pe mine. Nici de data asta nu o să pui nicio mănușă pe mine. Se întoarce un cu totul alt animal. Am multe de dovedit aici. Crezi că o dovedesc în fața ta? Mie însumi. Așa că ai de furcă.

- Ți-am atins destul de mult fața data trecută. Și chiar dacă vorbim despre knockdown-uri. Te-am trimis la pământ cu un high kick. ”

Conor McGregor versus Max Holloway va fi disputa cap de afiș a galei UFC 329 din Las Vegas. Irlandezul este, poate cel mai carismatic luptător din istorie, fiind cel care a dus rating-urile UFC foarte sus. În palmaresul său se numără 10 victorii și 4 îngrângeri, iar Holloway are 23 de succese și 9 eșecuri în UFC.