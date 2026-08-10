Mii de oameni s-au adunat în weekend la catedrala din orașul Funchal, de pe insula Madeira, pentru a asista la nunta starului portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo cu partenera lui Georgina Rodriguez, însă au avut parte de o mare dezamăgire, scrie Le Parisien.



Tabloidul britanic The Sun anunțase la sfârșitul săptămânii trecute că Ronaldo și Georgina vor spune „Da” în fața preotului în ziua de sâmbătă, 8 august, în arhipelagul pe care s-a născut celebrul atacant portughez, iar informația s-a răspândit rapid în media internațională, transmite hotnews.ro.

Astfel, străzile Funchal s-au umplut la sfârșitul săptămânii trecute cu fani purtând tricouri cu numărul 7.

Mulțimea prezentă a fost însă extrem de surprinsă când a văzut că în catedrală se căsătoreau de fapt doi necunoscuți, un cuplu de portughezi originari din Madeira și care locuiau în Franța, notează Agerpres.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au anunțat public logodna anul trecut, fără a oferi însă mai multe detalii.

Rezervarea acestui loc de desfășurare a ceremoniei religioase și a hotelului de cinci stele Savoy Palace pentru festivități a determinat The Sun să creadă că ceremonia de nuntă era cea a cvintuplului câștigător al Balonului de Aur.

Data părea, de asemenea, plauzibilă, deoarece campionatul Arabiei Saudite, în care joacă Ronaldo, la echipa Al-Nassr, este programat să se reia în weekendul de 15 august.

„Ne simțim faimoși”, a glumit unul dintre invitații la ceremoniei în paginile ziarului Diario de Noticias da Madeira, văzând mulțimea din oraș.

„După multă confuzie pe stradă cu atâția jurnaliști și turiști, am reușit în sfârșit să închidem biserica și să sărbătorim”, a postat pagina oficială de Facebook a Catedralei Funchal câteva ore mai târziu, menționând că piața acesteia fusese plină de fani ai fotbalului.