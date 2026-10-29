O glumă publicată pe internet în urmă cu trei ani a ajuns să provoace un scandal cu ecouri diplomatice și consecințe comerciale pentru Kylian Mbappe. Younes Khelifi, francezul care a creat meme-ul în care fotbalistul apare cu trăsăturile fostului lider chinez Mao Zedong, a vorbit pentru prima dată despre amploarea controverselor. Acesta spune că nu a avut intenții rele și că nu și-a imaginat că montajul va ajunge să provoace reacții atât de puternice.

Younes Khelifi, cunoscut pe platforma X sub numele „frenchaicovers”, a realizat montajul video în vara anului 2023, pe fundalul unei melodii comuniste chinezești. La acea vreme, francezul nu bănuia că imaginea va reveni în atenția publicului trei ani mai târziu și va provoca un conflict între fotbalist, clubul Real Madrid și instituțiile chineze.

Scandalul a izbucnit după ce Mbappe a fost întrebat, într-un interviu, care este meme-ul său preferat dintre cele în care apare. Atacantul a ales imaginea în care chipul său este suprapus peste cel al lui Mao Zedong, pe care l-a numit „dictator chinez”.

Într-un interviu acordat publicației franceze So Foot, Khelifi a povestit că realizase anterior mai multe montaje de acest fel și că unele îi aduseseră deja notorietate pe internet.

„Nu mă simt vinovat, dar e ciudat să mă gândesc că, într-un fel, eu sunt la originea tuturor acestor lucruri. La început, am făcut asta doar ca să râd împreună cu prietenii mei, iar acum văd cum totul circulă și prinde amploare chiar sub ochii mei”, a mărturisit francezul.

„Mbappe, dacă mă dai în judecată, o să mă distrugi financiar!”

Khelifi spune că a fost surprins de amploarea pe care a luat-o controversa și că s-a întrebat dacă ar putea exista consecințe juridice pentru el.

„Eram în pat și îmi tot spuneam: «Ce nebunie!» Așa că, cinci minute mai târziu, am postat pe X: «Mă trezesc și văd că am provocat un incident diplomatic»”, a povestit acesta.

Francezul a recunoscut că s-a temut, pentru scurt timp, că Mbappe l-ar putea da în judecată și i-ar putea cere despăgubiri.

„Primul meu gând a fost, literalmente, ceea ce am scris în mesaj: «Dacă mă dai în judecată, Mbappe, o să mă distrugi financiar!»”, a spus el, în glumă.

Khelifi a urmărit apoi cum povestea ajunge pe prima pagină a publicației sportive L'Équipe. A cumpărat chiar patru exemplare ale ziarului și s-a gândit inclusiv să contacteze ambasada Franței în China, pentru a se asigura că situația nu îi va provoca probleme.

„Nu mi-am imaginat că asta va depăși granițele Franței. Sincer, îmi pare puțin rău pentru Mbappe. Nimeni n-a avut intenții rele, dar au existat consecințe”, a declarat creatorul meme-ului.

China suspendă difuzarea meciurilor din La Liga

Controversa a avut urmări și în afara mediului online. China Media Group, instituția care administrează televiziunea publică CCTV, a confirmat că meciurile din campionatul spaniol La Liga nu vor mai fi transmise în China.

Oficialii chinezi au considerat că declarațiile lui Mbappe depășesc limitele libertății de exprimare și au cerut Real Madrid să își asume responsabilitatea pentru incident. Instituția a avertizat că nu va relua discuțiile până când clubul nu va prezenta scuze considerate satisfăcătoare.

Mbappe și-a cerut scuze public, printr-un mesaj publicat în franceză, chineză și engleză, în care a recunoscut că remarca sa a fost nepotrivită și că a rănit sentimentele unor persoane din China.

La rândul său, Real Madrid a transmis un comunicat prin care și-a exprimat regretul pentru declarațiile fotbalistului și a reafirmat respectul clubului față de China, cultura și cetățenii acesteia.

Trei companii chineze au rupt contractele cu Mbappe

Scandalul a afectat și imaginea comercială a atacantului francez. Trei companii chineze — Dongpeng, Mengniu și Milkground — au anunțat încheierea colaborărilor cu Mbappe.

În plus, mai multe platforme digitale din China au restricționat sau eliminat conținutul în care apare fotbalistul.

Pentru a limita efectele controversei, Javier Tebas, președintele La Liga, și-a cerut scuze și s-a întâlnit cu ambasadorul Chinei în Spania. Liga spaniolă încearcă să protejeze relațiile comerciale cu piața chineză, unde are acorduri de colaborare importante, transmite Golazo.

Astfel, un montaj creat pentru amuzamentul câtorva prieteni a ajuns să afecteze imaginea unuia dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii și să pună sub presiune relațiile comerciale dintre fotbalul spaniol și China.