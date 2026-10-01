Selecționerul Portugaliei, Jorge Jesus, a negat existența unui conflict cu Cristiano Ronaldo, care a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, relatează AFP.

Jorge Jesus, selecționerul Portugaliei, a negat miercuri existența vreunui conflict cu Ronaldo, recunoscând totuși că fotbalistul a fost dezamăgit că nu a jucat împotriva Norvegiei duminică. „Nu a existat niciun incident”, a subliniat antrenorul în vârstă de 72 de ani în cadrul conferinței de presă care a precedat meciul împotriva Danemarcei, din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, programat joi, la Copenhaga, potrivit News.ro.

După victoria Portugaliei împotriva Norvegiei (2-1), duminică, la Oslo, Cristiano Ronaldo s-a îndreptat direct spre vestiare, fără să se alăture coechipierilor săi pentru a saluta suporterii portughezi prezenți în tribune. „Orice jucător – și eu am fost jucător – când petreci 20 sau 30 de minute făcând încălzirea și apoi nu intri pe teren... nimeni nu este mulțumit”, a spus Jorge Jesus miercuri.

Selecționerul portughez a recunoscut că i-a spus lui Ronaldo înainte de meci că nu va fi titular, dar că ar putea apela la el pe finalul partidei. „Apoi, în calitate de antrenor, am decis să nu-l introduc în teren. Nu e motiv de scandal”, a subliniat acesta.

Jorge Jesus: „Dacă am nevoie de el, va intra”

Selecționerul a mai precizat că Ronaldo se va antrena în mod normal joi, dar că intenționează să-l titularizeze pe Gonçalo Ramos în vârful atacului portughez, joi, împotriva Danemarcei.

„Dacă totul decurge normal, Gonçalo va juca”, a spus el, înainte de a adăuga, referindu-se la Cristiano Ronaldo: „Dacă am nevoie de el, va intra. Dacă nu am nevoie de el, nu va intra”.

Jorge Jesus a explicat, de asemenea, că Ronaldo nu a refuzat să se antreneze marți, așa cum sugeraseră unele mass-media portugheze, ci că a trebuit să efectueze exerciții individuale de „mobilizare” și „consolidare” fizică.

Fotografii l-au văzut pe atacant intrând în stadionul din Copenhaga îmbrăcat în trening, alături de coechipierii săi, dar acesta nu a participat la antrenament, potrivit jurnaliștilor prezenți. Unele mass-media, printre care și televiziunea publică RTP, au relatat chiar că Cristiano Ronaldo ar fi părăsit stadionul singur.

Cristiano Ronaldo a decis să părăsească cantonamentul

Câștigătorul a cinci trofee Ballon d'Or nu s-a mulțumit doar să părăsească terenul, ci a decis, de asemenea, să plece din cantonamentul Seleção, așa cum a confirmat el însuși pe Instagram printr-un scurt comunicat.

„După conferința de presă a antrenorului echipei naționale și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul. La momentul potrivit, le voi spune tuturor portughezilor adevărul despre motivele care m-au determinat să părăsesc echipa națională, căreia m-am dedicat întotdeauna. Este momentul să le urez mult noroc Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție.”

Atacantul portughez ar urma să ofere noi detalii în zilele următoare și ar putea anunța în curând că își încheie cariera internațională.

Ce suspendare riscă Cristiano Ronaldo

Conform Regulamentului Disciplinar al Federației portugheze (FPF), încălcarea atrage după sine consecințe disciplinare imediate și severe: „Jucătorul care, fiind convocat în mod regulat, abandonează sau nu se prezintă fără justificare la antrenamente, meciuri sau activități ale echipelor naționale sau legate de reprezentarea sportivă a FPF sau a Portugaliei, este sancționat cu suspendare de la una la șase luni și, în plus, dacă este jucător profesionist, primește o amendă cuprinsă între 5 și 10 UC [între aproximativ 500 și 1.000 de euro, fiecare unitate de cont având valoarea de 102 euro]”.

Alineatul (2) al articolului 160 din regulamentul menționat prevede, de asemenea, că „absența sau abandonul determină suspendarea preventivă automată a jucătorului în condițiile prevăzute în prezentul regulament”.

Ronaldo, nemulțumit după meciul cu Norvegia

Deznodământul survine după câteva zile de tensiune vizibilă. Titular în victoria cu 1-0 împotriva Țării Galilor în etapa inaugurală a Grupei A4 din Liga Națiunilor, fostul atacant al echipelor Sporting, Manchester United, Real Madrid și Juventus nu a părăsit banca de rezerve în victoria următoare, cu 2-1, împotriva Norvegiei, la Oslo. La finalul acelui meci, Ronaldo s-a retras la vestiare în mod evident nemulțumit, fără să se alăture grupului în momentul mulțumirilor adresate suporterilor portughezi.

Marți, atacantul și-a limitat activitatea la sala de fitness a hotelului unde era cazată delegația, neantrenându-se pe terenul de joc, deși a fost prezent la locul de antrenament. Gravitatea situației a determinat chiar deplasarea președintelui Federației Portugheze de Fotbal (FPF), Pedro Proença, la Copenhaga, acesta anulând vizita prevăzută la Ponta Delgada pentru a urmări meciul echipei sub-21 împotriva Gibraltarului. Plecarea definitivă de la stadion a avut loc după conferința de presă a lui Jorge Jesus.

Jorge Jesus: „În echipă eu sunt șeful”

În fața jurnaliștilor, selecționerul Portugaliei, în vârstă de 72 de ani, și-a limitat răspunsurile pe această temă la doar două intervenții, încercând să minimizeze situația înaintea antrenamentului de adaptare: „Ronaldo nu a refuzat să se antreneze. Asta era imposibil. Astăzi se va antrena.”

Jorge Jesus a confirmat, cu aceeași ocazie, alegerea lui Gonçalo Ramos în echipa de start împotriva Danemarcei și și-a subliniat poziția de lider în vestiar: „În principiu, Gonçalo Ramos va juca. Nu știu dacă Ronaldo va intra sau nu. Nu știu ce se va întâmpla mâine [joi] în meci. Dacă am nevoie de el, va intra; dacă nu am nevoie, nu va intra. Statutul nu conferă dreptul ca jucătorii să fie tratați diferit față de ceilalți. Statutul înseamnă respectul față de cariera lor. Discut întotdeauna cu jucătorul despre planul pe care îl stabilim, dar eu sunt cel care decide. Ei știu asta. Cei care au lucrat cu mine știu, toată lumea știe, chiar și președinții știu. La club, președintele este șeful, în echipă eu sunt șeful. La fel este și cu jucătorii.”, informează stirileprotv.ro.