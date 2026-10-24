1.000 de goluri sunt tot mai aproape. Cristiano Ronaldo continuă să scrie istorie și a mai făcut un pas spre borna legendară. Portughezul a înscris din nou pentru Al-Nassr și a ajuns la 982 de reușite în carieră.

În partida cu Al-Faisaly, portughezul a înscris cu o lovitură de cap, în minutul 49, după o centrare a compatriotului său João Félix. Reușita a fost însă controversată, deoarece mingea a deviat un fundaș înainte să intre în poartă. Organizatorii campionatului i-au atribuit golul lui Ronaldo.

Atacantul a mai trimis o dată mingea în plasă câteva minute mai târziu, însă golul a fost anulat pentru ofsaid. Al-Nassr a câștigat cu 3 la 1 și rămâne pe locul doi în Arabia. Din totalul de 982 de goluri oficiale, Ronaldo a marcat 836 la nivel de club și 146 pentru naționala Portugaliei. Obiectivul său este să ajungă la 1 000, o bornă impresionantă pe care încearcă să o atingă înainte de retragere.

La 41 de ani, Ronaldo are deja șase goluri marcate în acest sezon pentru Al-Nassr: cinci în campionatul Arabiei Saudite și unul în Liga Campionilor Asiei.