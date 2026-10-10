Scandalul de la naționala Portugaliei nu i-a tăiat pofta de goluri lui Cristiano Ronaldo. Superstarul lusitan a înscris pentru FC Al-Nassr și s-a apropiat de borna istorică de 1000 de reușite, având nevoie de încă 20 de goluri.

Ronaldo a avut de îndeplinit o formalitate, marcând cu poarta goală în față. Lusitanul a deschis scorul în meciul câștigat de Al-Nassr cu 3 la 0. Echipa din Riad împarte prima poziție cu Al Qadisiya în campionatul Arabiei.

Însă Al Hilal și Al Ittihad pot trece în față, cele două grupări având meci direct. Cristiano Ronaldo a ajuns la borna de 980 de goluri în cariera sa și se apropie de marele scop al sfârșitului de carieră – 1000 de reușite.

Lusitanul a marcat din nou în contextul scandalului de la echipa națională. Ronaldo s-a certat cu selecționerul Jesus și a plecat înaintea meciului cu Danemarca și deocamdată nu este clar dacă va reveni și în ce condiții ar face-o.