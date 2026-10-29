Cristiano Ronaldo a primit o nouă distincție, de această dată una onorifică. Portughezul a fost desemnat câștigătorul titlului BOAT — „cel mai mare Balon de Aur din toate timpurile” — în urma unui vot public în care l-a devansat pe marele său rival, Lionel Messi, relatează News.ro.

Rezultatele au fost anunțate miercuri seara, după ce publicul a fost invitat să aleagă cel mai impresionant sezon dintre cele ale fotbaliștilor care au câștigat Balonul de Aur de cel puțin două ori. Ronaldo a fost recompensat pentru sezonul 2007-2008, în timp ce Messi a ocupat următoarea poziție cu performanțele din sezonul 2011-2012.

Ronaldo și Messi domină clasamentul

Cei doi mari rivali domină clasamentul, ocupând primele 12 poziții cu diferite sezoane din carierele lor. Brazilianul Ronaldo se află pe locul 13, grație unui sezon remarcabil, în timp ce francezul Michel Platini apare pe locul 18 și, din nou, pe locul 24.

Într-o variantă a clasamentului în care sunt eliminate voturile repetate, Platini urcă până pe poziția a șasea.

Zinedine Zidane, câștigător al Balonului de Aur în 1998, nu a fost inclus în competiție, deoarece organizatorii au permis participarea doar fotbaliștilor care au câștigat prestigiosul trofeu de cel puțin două ori.

Votul a costat un euro, iar participanții au putut vota de mai multe ori

Distincția a venit însă cu o particularitate: votul public nu a fost gratuit. Fiecare participant a trebuit să achite un euro pentru a-și exprima preferința pe site-ul oficial al Balonului de Aur.

În plus, sistemul a permis votarea repetată. Potrivit datelor prezentate, 5.009 persoane au votat de mai multe ori, 300 au votat între cinci și nouă ori, iar alte 44 de persoane au votat de la 10 până la 26 de ori.

Astfel, Cristiano Ronaldo a obținut o nouă recunoaștere simbolică în rivalitatea sa cu Lionel Messi, fără ca distincția să reprezinte un trofeu oficial al competiției Balonul de Aur, scrie știrileprotv.ro.