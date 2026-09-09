Surprize în lista finală a jucătorilor nominalizați la Balonul de Aur. Cristiano Ronaldo, atacantul de la PSG, Desire Doue, căpitanul Barcelonei, Raphinha, plus campionii mondiali, Dani Olmo și Pedri, lipsesc din top 30. Kylian Mbappe, Lamine Yamal și Harry Kane se numără printre favoriți, iar din lista pretendenților mai fac parte în mod neașteptat Julian Quinones și Ferran Torres. În plus, Bodo/Glimt face parte din top 5 cele mai bune cluburi ale lumii, iar Vozinha se numără printre cei mai buni portari.

Paris Saint-Germain are un număr record de 10 reprezentanți în top 30 la Balonul de Aur. Deținătorul trofeului, Ousmane Dembele, este și de această dată printre cei nominalizați. Sunt câte patru fotbaliști de la Real Madrid și Bayern Munchen, Barcelona și Arsenal câte trei, iar Inter Milano, Manchester United, Manchester City, Inter Miami, Al Nassr și Al Qadsiah au câte un reprezentant.

Al Qadsiah oferă cea mai mare supriză, pe Julian Quinones, care a strălucit în lotul Mexicului la Cupa Mondială. Neașteptată este și nominalizarea lui Ferran Torres, care pe lângă golul din finala Cupei Mondiale, nu a avut un sezon remarcabil. Colegii săi de la naționala Spaniei, care i-au fost coechipieri la Barcelona, Pedri și Dani Olmo, nu sunt în listă. Nici căpitanul echipei catalane, Raphinha, nu se regăsește, la fel ca Bradley Barcola și Desire Doue, figuri importante la PSG și naționala Franței.

Liderul cocoșilor galici, Kylian Mbappe, golgheter în mai toate turneele la care a participat, Harry Kane, dar și Lamine Yamal sunt favoriții caselor de pariuri la câștigarea Balonului de Aur. Cei mai buni jucători ai Mondialului, Rodri și Lionel Messi, la fel se află sus în top-urile provizorii, iar liderul PSG-ului în Champions League, Kvicha Kvaratskhelia, ar fi avut șanse mai mari dacă naționala sa evolua la Cupa Mondială.

Kvicha KVARATSKHELIA, FOTBALIST PSG: „ Nu depinde de mine. Depinde de câțiva oameni care decid. Să fiu printre acești jucători în cursă este o adevărată plăcere.”

Yamal figurează și în lista de zece jucători, care pretind la Kopa Trophy, titlu oferit celui mai bun tânăr jucător și care a fost câștigat de Yamal în 2024 și 2025. Revista care oferă trofeul, France Football, a publicat listele favoriților și celorlaltor premii. PSG, Arsenal, Bayern Munchen, revelația Bodo/Glimt și brazilienii de la Flamengo, pretind la titlul de cea mai bună echipă, iar belgianul Vincent Kompany, alături de patru spanioli: de la Fuente, Luis Enrique, Unay Emery și Mikel Arteta luptă la categoria „cel mai bun antrenor”. Amatorii fotbalului au remarcat prezența lui Vozinha în top 10 la titlul de cel mai bun portar, chiar dacă înaintea Cupei Mondiale de fotbal era un anonim, iar la turneul final selecționata Capului Verde s-a oprit în șaisprezecimi. Ceremonia de premiere a Balonului de Aur, care stârnește controverse an de an, va avea loc pe 26 octombrie la Londra.