Numărătoarea inversă continuă. Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al-Nassr și mai are nevoie de 21 de goluri pentru a ajunge la cota 1000, acesta fiind marele scop înainte de sfârșitul carierei.

Sergiu Tataru
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

În urma unui corner executat la jumătatea primei reprize, Cristiano Ronaldo s-a înălțat în careu și a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Al-Nassr a câștigat cu 2 la 1 meciul contra ultimei clasate din campionatul Arabiei și împarte prima poziție cu Al-Hilal și Al Qadisya. 

Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori în acest sezon, iar în total, de-a lungul carierei a ajuns la 979 de goluri. Așa că, superstarul de 41 de ani mai are nevoie de 21 de reușite până la borna istorică de 1000 de goluri, care i-ar încununa performanțele. Lusitanul a sugerat că acesta ar fi ultimul său an pe terenul de fotbal înaintea retragerii.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google