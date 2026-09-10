Numărătoarea inversă continuă. Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al-Nassr și mai are nevoie de 21 de goluri pentru a ajunge la cota 1000, acesta fiind marele scop înainte de sfârșitul carierei.

În urma unui corner executat la jumătatea primei reprize, Cristiano Ronaldo s-a înălțat în careu și a trimis mingea în plasă cu o lovitură de cap. Al-Nassr a câștigat cu 2 la 1 meciul contra ultimei clasate din campionatul Arabiei și împarte prima poziție cu Al-Hilal și Al Qadisya.

Cristiano Ronaldo a marcat de trei ori în acest sezon, iar în total, de-a lungul carierei a ajuns la 979 de goluri. Așa că, superstarul de 41 de ani mai are nevoie de 21 de reușite până la borna istorică de 1000 de goluri, care i-ar încununa performanțele. Lusitanul a sugerat că acesta ar fi ultimul său an pe terenul de fotbal înaintea retragerii.