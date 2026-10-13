Încă un gol marcat de Cristiano Ronaldo, care se apropie de borna istorică de 1000 de reușite. Până a o atinge, portughezul mai are nevoie de 19 goluri, după ce a înscris în Liga Campionilor din Asia pentru FC Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a primit mingea în careul mic și a șutat din întoarcere. Execuția lusitanului a dublat avantajul pentru Al-Nassr, care a câștigat cu 3 la 1 meciul împotriva clubului Neftchi Fergana. Ronaldo a ajuns la 981 de goluri marcate pe parcursul carierei. Chiar dacă a spus că borna de 1000 de reușite nu este un scop, a lusitanul a spus că vrea să ajungă natural la această performanță.

Starul de 41 de ani se află în plin scandal cu selecționerul naționalei Portugaliei, Jorge Jesus, în urma căruia a părăsit echipa. Federația a pornit o procedură disciplinară pentru a-l sancționa pe Ronaldo, dar președintele forului a anunțat că își dorește revenirea sa.