Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit. Cei doi au făcut anunțul pe rețelele de socializare, după ce zilele trecute s-a zvonit că urmează să se căsătorească în Madeira. În weekend aproape 2.000 de fani i-au așteptat în fața unei catedrale, sperând că îi vor vedea în ziua nunții.

După ce zilele trecute s-a zvonit că fotbalistul Cristiano Ronaldo și logodnica lui urmează să se căsătorească, cei doi au confirmat că au devenit oficial o familie. Sportivul și Georgina Rodriguez au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit

Nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez ar fi avut loc pe 8 august, în Madeira. Deși au circulat extrem de multe speculații despre eveniment, cei doi nu au confirmat nici data nunții, nici dacă evenimentul va avea loc în Madeira, transmite spynews.ro.

După multe zile în care au tot apărut zvonuri legate de nunta, fotbalistul și soția lui au făcut anunțul că s-au căsătorit. Cei doi au făcut o postare în care sunt surprinse verighetele. Cristiano Ronaldo și soția lui poartă verighete din aur galben. Ambele modele au o bandă simplă.

Și soția lui au făcut anunțul că s-au căsătorit. Cei doi au făcut o postare în care sunt surprinse verighetele. Cristiano Ronaldo și soția lui poartă verighete din aur galben. Ambele modele au o bandă simplă.

„CșiG”, a fost mesajul lui Cristiano Ronaldo și a soției lui, pe Instagram.

Potrivit unui comunicat de presă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar fi căsătorit astăzi, 11 august 2026, la Cascais, Portugalia.

„Ceremonia a fost un moment privat și intim la care au participat cei cinci copii ai lor”, se arată în comunicat.