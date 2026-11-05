Cristiano Ronaldo spune adio naționalei Portugaliei. La 41 de ani, starul lui Al-Nassr a anunțat că își încheie cariera internațională, după 23 de ani în care a reprezentat Portugalia. Decizia vine într-un moment tensionat, după conflictul cu selecționerul Jorge Jesus, iar anunțul a fost făcut cu doar o zi înainte de prezentarea lotului pentru următoarele meciuri. Ronaldo și-a făcut publică decizia printr-un mesaj video, în care a anunțat că a venit momentul să predea tricoul cu numărul 7 următoarei generații.

„ Către poporul portughez: a venit ziua să returnez tricoul cu numărul 7 al echipei naționale, care ne aparține tuturor. Nu am simțit niciodată că este exclusiv al meu. Dar timp de 23 de ani am avut privilegiul și responsabilitatea de a-l purta, de a-l apăra și de a-l lua cu mine pe stadioane în întreaga lume. Astăzi a venit momentul să-l predau viitorului. Nu este o decizie ușoară, pentru că unele decizii se iau nu doar cu mintea, ci și cu inima. O călătorie care a început în august 2003 și mi-a schimbat viața pentru totdeauna a ajuns la sfârșit. ”

Decizia vine după ruptura dintre Cristiano Ronaldo și selecționerul Jorge Jesus. Conflictul a izbucnit în septembrie, când atacantul a părăsit cantonamentul Portugaliei, nemulțumit de faptul că nu a fost folosit în partida cu Norvegia. Ulterior, Ronaldo l-a acuzat pe tehnician că nu și-a respectat promisiunile privind timpul de joc. Federația Portugheză de Fotbal l-a sancționat pe căpitanul naționalei cu o suspendare de 30 de zile și o amendă de 255 de euro.

Ulterior, Ronaldo și-a cerut scuze în fața colegilor și a suporterilor, lăsând să se înțeleagă că este în continuare disponibil pentru echipa națională. Ronaldo și-a comunicat intenția de retragere președintelui Federației Portugheze, Pedro Proença, fără să poarte o discuție cu selecționerul Jorge Jesus. Oficialul ar fi încercat să-l convingă să mai joace cel puțin un meci pe teren propriu, pentru a avea parte de un moment festiv de rămas-bun, însă fotbalistul nu ar fi acceptat această variantă.

Anunțul vine chiar înaintea prezentării lotului Portugaliei pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor, programate pe 14 și 17 noiembrie. Ronaldo fusese inclus în lotul preliminar, iar decizia sa a schimbat radical planurile pentru următoarea acțiune a reprezentativei. Cristiano Ronaldo încheie aventura la naționala Portugaliei cu cifre impresionante: 234 de selecții și 146 de goluri, ambele recorduri mondiale la nivelul fotbalului masculin.

Cristiano Ronaldo a câștigat cu Portugalia Campionatul European din 2016 și Liga Națiunilor în 2019 și 2025. A participat la șase ediții ale Cupei Mondiale și a marcat la fiecare dintre ele.

Ronaldo va continua să joace la nivel de club pentru formația Al-Nassr, însă tricoul Portugaliei nu îl va mai îmbrăca. O carieră internațională începută la doar 18 ani se încheie după mai bine de două decenii, în care a devenit cel mai bun marcator din istoria fotbalului la nivel de echipe naționale.