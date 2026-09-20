Tenismena din Moldova, care este stabilită și reprezintă Spania, Cristina Bucșa, a devenit campioana probei de dublu la Guadalajara. Perechea, din care a făcut parte și o jucătoare din SUA, și-a respectat statutul de favorită numărul 1 a competiției.

Cristina Bucșa și Nicole Melichar s-au apropiat și mai mult de calificarea la Turneul Campioanelor în proba de dublu feminin, după ce au cucerit titlul de la Guadalajara. Pentru moldoveanca, reprezentantă a Spaniei, este al noulea trofeu WTA în proba de dublu. Bucșa și americanca Melichar au început turneul din postura de principale favorite și au confirmat așteptările.

În finala cu nipona Momoko Kobori și filipineza Peangtarn Plipuech a fost mai întâi 6 la 2 pentru Bucșa și Melichar, însă în setul secund a fost restabilită egalitatea. A fost nevoie de tie-break pentru a decide campioanele.

Pentru succesul obținut, Cristina Bucșa și Nicole Melichar au primit un premiu total de circa 60 de mii de dolari. Jucătoarea din Chișinău, stabilită din 2015 în Spania, a câștigat alte peste 60 de mii de dolari la simplu, unde va urca pe locul 35 de mâine. La dublu va fi pe poziția a 14-a în lume, cea mai bună din cariera sa. Campioana turneului WTA 500 din Guadalajara, la simplu, a devenit cea care a învins-o pe Cristina în semifinale, Iva Jovic. Jucătoarea de doar 18 ani din Statele Unite și-a apărat titlul de anul trecut, după ce a învins-o pe conaționala sa, Peyton Stearns cu 6 la 4 și 6 la 2.

Iva Jovic va fi noul număr 13 mondial de mâine, cea mai înaltă treaptă a scurtei sale cariere.