Criză și în România, la FCSB. Echipa lui Laurențiu Reghecampf a ajuns și ea la trei înfrângeri consecutive, după ce a fost răpusă de Corvinul Hunedoara. Nici Rapid nu a profitat de pasul greșit al rivalilor din București. Giuleștenii au remizat cu Farul Constanța și au ratat șansa de a egala la puncte liderul Dinamo.

Probleme mari pentru FCSB. Formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a ajuns la trei înfrângeri consecutive în toate competițiile și continuă să piardă teren în Superliga României. Ultima lovitură a venit chiar pe Arena Națională, unde Corvinul Hunedoara a câștigat la limită. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 41, de Fabry, care a expediat un șut plasat de la distanță și l-a lăsat fără replică pe Ștefan Târnovanu.

Iar una dintre fruntașe, Rapid, nu a reușit să profite de pasul greșit al liderului Dinamo. Giuleștenii au plecat cu un singur punct de la Ovidiu, după remiza cu Farul Constanța. Giuleștenii au început bine partida și au deschis scorul în minutul 32 prin Vasilije Bubanja. După reluare însă, Farul a revenit mult mai hotărâtă, iar Răzvan Tănasă a egalat.

S-a încheiat 1 la 1, iar Rapid a a ratat șansa de a o egala la puncte pe Dinamo în fruntea clasamentului.

