Cu biletele în sferturile Ligii Națiunilor asigurate, Anglia și Spania au făcut spectacol în ultima etapă din faza grupelor. Britanicii au încheiat seria record de 43 de meciuri fără înfrângere a campioanei mondiale. Anglia a condus cu 3 la 0, dar a fost cât pe ce să rateze victoria.

Englezii au năvălit în careul advers din primele minute ale duelului de pe Metropolitano. În decurs de șapte minute de la fluierul de start, oaspeții au avut trei ocazii mari și doar portarul Unai Simon a anulat deschiderea scorului. Chiar înainte de pauză, proaspătul câștigător al Balonului de Aur, Harry Kane a fost faultat în careul advers și tot el a transformat lovitura de la 11 metri. În minutul 53, Anglia și-a dublat avantajul, datorită duetului de la Arsenal Londra. Declan Rice a centrat, iar Ezri Konsa a reluat în plasă. Practic imediat, defensiva Spaniei a fost făcută șah-mat încă o dată. Ben White a transformat scorul în 3 la 0.

Meciul părea rezolvat, dar în minutul 63, Lamine Yamal a relansat bătălia. După o recuperare, Elliot Anderson l-a faultat în careu și a fost eliminat, iar Spania a beneficiat de un penalty. Oyarzabal a înscris, iar în minutul 75, Nico Williams a punctat și el, fiind servit de Yamal.

Portarul James Trafford a fost eroul Angliei în ultimul sfert de oră, când echipa sa a trebuit să reziste în inferioritate numerică. Într-un final, britanicii s-au impus cu 3 la 2, luându-și revanșa pentru înfrângerea cu același scor din prima etapă a grupelor. În meciurile directe a fost echilibru, echipele având și același număr de puncte, 15, așa că departajarea s-a făcut la golaveraj. Anglia a avut o statistică mai bună și a câștigat grupa. Spania merge în sferturi de pe locul doi, dar și-a încheiat seria de meciuri consecutive fără eșec, un record de 43 de partide. Din martie 2023 nu mai pierduse naționala lui de la Fuente, iar în această perioadă a câștigat Cupa Mondială și Campionatul European. În grupa din Liga Națiunilor, cele două selecționate au fost urmate de Croația și Cehia. Dacă cehii nu au acumulat niciun punct, Croația a adunat șase puncte, după victoriile contra cehilor. Ivan Perisic a marcat repede, în minutul 2. Duelul s-a aprins pe final. Hlozek a egalat în minutul 84, dar echilibrul s-a menținut foarte puțin.

Lovro Majer a adus victoria croaților cu 2 la 1. Anglia și Spania vor juca în sferturile Ligii Națiunilor, dar așteaptă tragerea la sorți programată vineri.