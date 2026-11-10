Două zile de competiție, sute de sportivi și un singur mare vis - Jocurile Olimpice. Taekwondo-ul din Republica Moldova a fost în centrul atenției la două competiții importante, desfășurate în paralel: Campionatul Național - versiunea olimpică, și Cupa Ambasadorului Coreei de Sud. Sportivii și-au demonstrat forța, tehnica și măiestria, iar organizatorii privesc deja spre Olimpiada din Los Angeles, acolo unde își doresc să vadă și un reprezentant al țării noastre.

Timp de două zile, sala Institutului de Educație Fizică din capitală a fost transformată într-o adevărată arenă a luptelor de taekwondo. În prima zi, sportivii au intrat pe suprafața de concurs pentru proba de kyorugi, lupta directă, în care viteza, forța și strategia pot face diferența. Iar a doua zi a fost dedicată probei Poomsae, unde adversarul este înlocuit de precizie și tehnică.

Printre participanți s-au aflat și sportivi foarte tineri, pentru care asemenea competiții reprezintă primele experiențe importante în drumul spre performanță.

Gleb EREMEICO, LUPTĂTOR TAEKWONDO: „Sunt foarte fericit că particip la așa o competiție, spectaculoasă și frumoasă. Visul meu este să iau locul întâi la Olimpiadă.”

Visul olimpic ar putea deveni realitate peste doi ani, dacă proiectul federației va da roade. Până atunci, sportivii au nevoie de rezultate constante, experiență internațională și o pregătire riguroasă.

Lilian PIREU, SECRETAR GENERAL, FEDERAȚIA WT DIN MOLDOVA: „Ne-am propus cu siguranță, ca să avem un sportiv, ca să participe, deci nu naturalizat, dar un sportiv de origine moldovenească, ca să participe la Jocurile Olimpice, ăsta este scopul nostru. ”

Primul filtru pentru viitorii reprezentanți ai țării a fost chiar întrecerea de la Chișinău.

Lilian PIREU, SECRETAR GENERAL, FEDERAȚIA WT DIN MOLDOVA: „Campionatul Republicii Moldova este foarte important pentru că aici se selectează lotul național al Republicii Moldova pentru anul 2027.”

Iar după o pauză de șapte ani, Cupa Ambasadorului Coreei de Sud a revenit în Republica Moldova.

Ajunsă la cea de-a zecea ediție, Cupa Ambasadorului a reunit peste 320 de sportivi din trei țări: Republica Moldova, Ucraina și România.

Denis-Ștefan TOMA, LUPTĂTOR ROMÂNIA: „ Această competiție mă poate ajuta să pot evolua mai departe. Este mai mult de expriență pentru a-mi testa nivelele. ”

Shin SUNG, SECRETAR GENERAL DE DEZVOLTARE DE TAEKWONDO: „Suntem încântați de organizarea acestui turneu, aici în Moldova. Competiția reunește sportivi de diferite vârste, ca într-o mare familie.”

În spatele spectacolului de pe suprafața de concurs s-a aflat și o echipă de arbitri.

Stefan RĂILEANU, ARBITRU PRINCIPAL: „Pentru anul 2028, pentru Jocuri Olimpice de la Los Angeles, avem trei arbitri care au nimerit, au trecut selecția - în top 200 și avem și arbitri noi în Republica Moldova, o generație tânără. ”

Competiția s-a încheiat, însă obiectivele rămân. Campionii își vor reprezenta țara la turneele internaționale, iar pentru cei care visează la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, fiecare meci și fiecare competiție pot reprezenta un pas important spre marea performanță.