Cupa Ligii Angliei a început cu surprize și goluri spectaculoase. Wolves, retrogradată în această vară din Premier League, a obținut cea mai clară victorie a primelor meciuri, 3 la 0 cu Port Vale. Middlesbrough și Stevenage au trecut și ele mai departe, în timp ce echipa din liga a patra Walsall a produs prima surpriză, eliminând-o pe mult mai puternica Bristol City.

Wolves a început în forță aventura în Cupa Ligii și nu i-a lăsat nicio șansă lui Port Vale. Fostă echipă de Premier League, formația din Wolverhampton a deschis scorul în minutul 14. Adam Armstrong a finalizat din apropiere o fază creată de Mateus Mane, iar André a dublat avantajul în minutul 34.

Înainte de pauză Fer López a făcut 3 la 0, spaniolul înscriind în minutul 43 și stabilind scorul final, calificând-o pe Wolves fără emoții în turul următor.

Spectacol a fost și la Wycombe, unde Stevenage a eliminat formația gazdă cu 2 la 1. Dan Kemp a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 27, iar Ewan Henderson a restabilit egalitatea pentru Wycombe înainte de pauză. Stevenage a dat lovitura în prelungiri prin Josh Magennis care a înscris în minutul 95.

Iar Middlesbrough a avut nevoie de un singur gol pentru a trece de Wrexham, echipa deținută de vedetele de la Hollywood - Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Atacantul Will Lankshear, transferat în această vară de la Tottenham, a marcat la debutul oficial pentru noua sa echipă, înscriind în minutul 61, printr-o execuție acrobatică.

Iar partida de debut a șaisprezecimilor a adus o surpriză, după ce Walsall - echipa din liga a patra, a eliminat-o pe Bristol City - o formație din Championship, liga secundă engleză. A fost 1 la 0, golul victoriei fiind înscris de Aaron Pressley.

Cupa Ligii continuă în acest weekend, când intră în scenă alte formații din fotbalul englez.