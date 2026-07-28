Peste 5 milioane de beri, 135 de kilometri de hotdogi vânduți, dacă ar fi puși cap la cap, aproximativ 9 milioane de vizitatori în toate orașele și sute de mii de oameni, care au contribuit la buna organizare. Toate aceste statistici au fost înregistrate la Cupa Mondială de fotbal din 2026, cea mai mare din toate timpurile la toate capitolele.

SUA a fost principala scenă a Cupei Mondiale și cum la americani sportul înseamnă spectacol, pe unele stadioane au putut fi văzute aceste imagini. La partida dintre Anglia și Costa Rica, exact lângă teren au fost instalate mese și scaune, pentru ca spectatorii să poată mânca în timp ce urmăresc fotbalul. S-a mâncat și s-a băut pe cinste, chiar dacă o sticlă cu apă a costat cel puțin 4 dolari, iar o bere 20 de dolari.

Potrivit statisticilor FIFA, citate de rmcsport, la Cupa Mondială s-au vândut circa 675 de mii de hotdogi, care dacă ar fi puși cap la cap ar fi cât 1300 de terenuri de fotbal. La capitolul băuturi răcoritoare și sticle cu apă numărul s-a ridicat la 4,5 milioane, iar berea a bătut toate recordurile.

Excluzând zonele destinate fanilor, magazinele, toate restaurantele și puburile, doar pe stadioane au fost vândute 5,5 milioane de beri. În Boston, de exemplu, scoțienii au adus o „secetă de bere”, administratorii localurilor fiind nevoiți să solicite stocuri de urgență pentru a satisface cererea.

A fost o ediție a recordurilor, cea mai mare din toate timpurile, cum au anticipat și organizatorii. S-a mărit numărul echipelor, de la 32 la 48, numărul meciurilor aproape că s-a dublat până la 104, așa că și spectatori au fost mult mai mulți ca la edițiile trecute. În tribune au fost aproape 7 milioane de spectatori, iar în toate zonele dedicate fanilor, numărul depășește 9 milioane de vizitatori.

Luând în calcul diversele platforme și rețelele de socializare, FIFA estimează, de asemenea, că până la finalul optimilor de finală, 5,2 miliarde de oameni, aproape două treimi din populația globului, interacționaseră cel puțin o dată cu această competiție. Aproape 300 de mii de persoane au contribuit la organizarea turneului. Printre ei sunt peste 43.000 de voluntari și 73.700 de agenți de securitate acreditați.

Totodată echipele de producție au realizat peste 24 de mii de materiale video și multimedia, fiind utilizate peste 5000 de camere. S-au înregistrat recorduri și la capitolul venituri. Chiar dacă se aștepta la aproximativ 7 miliarde de dolari, în realitate primele estimări au indicat circa 15 miliarde de dolari după cea mai mare, lungă, dar și costisitoare pentru fani ediție a Cupei Mondiale.