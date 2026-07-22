Și cluburile au câștigat de pe urma Cupei Mondiale. În baza calculelor făcute de The Atheltic, Manchester City este echipa cu cele mai venituri, încasând 4,4 milioane de dolari, cu jumătate de miliard mai mult decât FC Barcelona, care a avut opt jucători în echipa campioană.

Manchester City a avut un singur reprezentant în finala Cupei Mondiale, pe căpitanul Spaniei, Rodri, care a fost desemnat cel mai bun jucător al competiției. Însă, cetățenii au avut alți numeroși jucători în celelalte naționale. City a trimis 19 fotbaliști la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, așa că la fel ca în 2018 și 2022 primește cei mai mulți bani de la FIFA.

Potrivit estimărilor făcute de The Athletic, suma se ridică la 4,4 milioane de dolari. Barcelona este a doua în top, cu 3,9 milioane de dolari, având 15 jucători la turneul final. Opt dintre ei au devenit campioni în lotul Spaniei, iar fundașul său, Pau Cubarsi a devenit cel mai bun tânăr jucător al turneului.

FIFA a recompensat cluburile cu 5000 de dolari pe zi pentru fiecare jucător calificat la turneul final, ceea ce înseamnă că un parcurs mai lung a adus mai mulți bani echipei de club. După City și Barcelona, în clasament urmează Bayern Munchen, Arsenal, PSG și Atletico Madrid, care s-au ales cu peste 3 milioane de dolari.

Surprinzător, pe locul 7 la valoarea încasărilor se numără Crystal Palace, în fața granzilor Manchester United și AC Milan. În total, FIFA ar trebui să plătească toate cluburile cu 355 de milioane de dolari, dar în această sume sunt incluse recompense și pentru cluburile, ce au trimis jucători în calificările Mondialului. Premier League este campionatul național, care a trimis cei mai mulți reprezentanți la Cupa Mondială. Aproape 13% din cei 1248 de fotbaliști au venit din prima ligă a Angliei.