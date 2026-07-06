Cutremur pe iarba londoneză de la Wimbledon. Lidera mondială Aryna Sabalenka a fost eliminată încă din optimi, iar tabloul feminin al turneului este complet răsturnat. Acum a devenit sigur că Wimbledonul va avea pentru al nouălea an consecutiv o nouă campioană la simplu feminin.

Naomi Osaka și-a făcut apariția purtând un kimono alb reinterpretat, inspirat din vestimentația ceremonială japoneză, dar care respecta celebrul cod vestimentar „all white” al Wimbledonului, și și-a incomodat din start adversara, pe bielorusa Aryna Sabalenka. Japoneza a oferit marea surpriză a optimilor de finală și a învins-o pe principala favorită a competiției, cu scorul de 6 la 2 și 7 la 6. Nipona cu 4 titluri de Grand Slam câștigate a controlat autoritar primul set, iar în tie-break-ul actului secund a pus capăt unei impresionante serii de 21 de tie-break-uri câștigate consecutiv de Sabalenka în turneele de Mare Șlem.

Pentru Osaka este prima calificare din carieră în sferturile de finală ale Wimbledonului și prima victorie în fața Arynei Sabalenka după o pauză de opt ani.

Adversara niponei, într-un duel care se anunță unul dintre cele mai spectaculoase ale fazei următoare, va fi Karolina Muchova. Tenismena din Cehia s-a calificat în sferturi după victoria cu 6 la 3 și 6 la 4 în fața compatrioatei Barbora Krejcikova, campioana din 2024 de la Wimbledon.

Așadar, după ieșirile premature ale Igăi Swiatek, Elenei Rîbakina, a liderei mondiale Arynei Sabalenka și a Barborei Krejcikova, acum este sigur că Wimbledonul va avea pentru al nouălea an consecutiv o nouă campioană la simplu feminin.

Între timp, americanca Jessica Pegula, favorită numărul patru, a revenit spectaculos după pierderea primului set și a învins-o pe tânăra Iva Jovic, scor 4 la 6, 6 la 4 și 6 la 2.

În sferturi, într-un duel sută la sută american, Jessica Pegula, o va întâlni pe compatrioata sa, Coco Gauff. Aflată și ea printre favoritele rămase în cursa pentru trofeu, Gauff, cap de serie numărul 7, a obținut în premieră calificarea în sferturile de finală de la Wimbledon, după ce a revenit și ea spectaculos și a învins-o pe elvețianca Belinda Bencic cu scorul de 4 la 6, 6 la 3 și 6 la 4.

Așadar, cursa pentru trofeul feminin rămâne complet deschisă. Cu favoritele eliminate una după alta și cu mai multe jucătoare aflate în premieră în această fază a competiției, ediția din acest an promite unul dintre cele mai imprevizibile finale din ultimul deceniu de la All England Club.