Moldovenul Dan Olaru a devenit pentru al doilea an consecutiv campion balcanic la tir cu arcul. Sportivul nostru confirmă astfel forma bună și statutul de unul dintre cei mai valoroși arcași din regiune.

Titlul de campion balcanic a doua oară consecutiv vine după o prestație solidă a moldoveanului la competiția desfășurată în Muntenegru. Dan Olaru a fost urmat în clasament de rusul Vladislav Dagbaev și sârbul Marko Vulic, iar la ediția din acest an au participat aproximativ 70 de arcași din șapte țări.

Titlul vine la doar o săptămână după o altă evoluție remarcabilă, la Openul Elveției, desfășurat la Lausanne. Acolo Dan Olaru a cucerit medalia de bronz după ce la învins în finala mică, pe olandezul Willem Bakker.

Turneul din Elveția a reunit peste 370 de sportivi din 30 de țări și a reprezentat prima etapă a sezonului Indoor Archery World Series.