Tenismenul Daniil Medvedev și-a cerut personal scuze de la spectatorul, pe care l-a lovit cu mingea în timpul semifinalei de la Beijing și a fost descalificat. Rusul a vizitat fanul la spital și i-a oferit o rachetă cu autograf.

Daniil Medvedev pierduse primul set al semifinalei contra lui Novak Djokovic și era condus cu 5 la 3 în al doilea, fiind la un game distanță de a fi eliminat. După un nou punct pierdut, mingea a lovit peretele, iar rusul a lovit-o în direcția tribunelor, chiar dacă nu mai era în joc. Un suporter din primul rând a fost lovit în ochi și a părăsit terenul, iar arbitrii au luat decizia de a-l descalifica pe jucătorul rus. Fostul lider mondial și-a cerut imediat scuze și a spus că nu a fost intenționat.

„Mi-a părut extrem de rău de el. Sper că este bine și asta este cel mai impotant. Mergem mai departe, mă gândesc la el și sper să îl pot întâlni ca să îmi cer scuze. ”

Un jurnalist italian de la Corriere dello Sport a scris că tenismenul s-a ținut de cuvânt și a vizitat spectatorul la spital, cerându-și scuze și oferindu-i o rachetă cu autograf, pe mânerul căreia era scris „Îmi pare rău”. Descalificarea de la Beijing vine la pachet cu sancțiuni. Actualul număr 6 ATP pierde cele 200 de puncte câștigate pentru parcursul de la turneul din capitala Chinei, dar și premiul financiar de aproximativ 200 de mii de dolari. În plus, ATP urmează să stabilească și o amendă.