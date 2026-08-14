David Popovici a rescris istoria natației încă o dată. Fenomenul din România a câștigat proba de 200 de metri, stil liber, la Campionatul European. După ce a luat aurul și la 100 de metri, Popovici a reușit dubla la a treia ediție consecutivă a Europeanului, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie.

David Popovici este rege în proba de 200 de metri, unde nu a mai fost învins de nimeni la nicio competiție în ultimii trei ani. În cadrul Europenelor din Paris, înotătorul român a condus cap-coadă și a încheiat cursa într-un minut, 44 de secunde și 15 sutimi, urmat de adversarii din Lituania și Marea Britanie.

David Popovici a cucerit aurul la 200 de metri, stil liber a treia ediție la rând a Campionatelor Europene, performanță reușită de alți doi înotători în toate timpurile. Însă, „racheta din România” are un record unic.

Popovici a câștigat medaliile de aur în probele de 100 și 200 de metri, stil liber, la trei Campionate Europene consecutive.

La doar 21 de ani, David Popovici are un palmares uluitor. Este multiplu campion european și mondial, având și titlul olimpic în cursa de 200 de metri la Jocurile Olimpice din 2024.