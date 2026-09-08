Mijlocașul împrumutat de Inter Milano celor de la Lazio, Davide Fratessi, a început superb noul sezon. Fotbalistul de 26 de ani a înscris în toate cele trei etape din Serie A, echipa din Roma având maxim de puncte. Lazio a câștigat ieri meciul cu Udinese.

După o primă repriză echilibrată, în care Udinese a avut ocazii ceva mai accentuate, echipa din nord-estul Italiei a spart gheața în minutul 49. Căpitanul Jesper Kalstrom s-a trezit față în față cu portarul advers, după ce a fost lansat de Davis. Golul a trezit la viață jucătorii de la Lazio. Mattia Zaccagni a fost aproape de gol, iar în minutul 75 a driblat în flancul stâng și a centrat în fața porții, de unde Fratessi a egalat.

Davide Fratessi a fost împrumutat de Lazio de la Inter Milano și este un adevărat erou. Mijlocașul a adus victoriile cu 1 la 0 în meciurile cu Bologna și Genoa, iar cu Udinese a marcat golul egalizator. Clubul din Roma a obținut victoria cu două minute înainte de expirarea timpului regulamentar prin Albert Gudmundsson.

Lazio Roma are un parcurs perfect în debutul sezonului. Cu noul antrenor, Gennaro Gattuso, pe banca tehnică echipa din capitală a câștigat toate cele trei etape de până acum și împarte primul loc în Serie A cu Inter Milano și AS Roma.