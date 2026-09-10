De la agonie la extaz într-un sfert de oră. Leeds United a condus-o pe Chelsea în Cupa Ligii Angliei cu 2 la 0 până în minutul 53, când a început revenirea, londonezii marcând de patru ori în 12 minute. A plouat cu goluri, echipele reușind să înscrie de nouă ori.

Xabi Alonso a experimentat și a trimis mulți jucători de rezervă pe teren din primele minute. Leeds United a profitat de formula inedită din tabăra londonezilor, iar Muharemovic a înscris în prima repriză, în timp ce Aaronson a punctat în debutul celei secunde. Înainte de al doilea gol, pe teren tocmai intraseră mai mulți titulari: Cole Palmer, Morgan Rogers, Pedro Neto și Reece James. Prezența lor s-a făcut resimțită din plin. Din minutul 53 și până în minutul 65, Palmer a semnat dubla, Neto și Welbeck au înscris câte o dată, iar Morgan Rogers a livrat trei pase decisive, Chelsea răsturnând scorul la 4 la 2.

Spectacolul a continuat, iar Dominic Calwert-Lewin a relansat lupta, marcând pentru Leeds. În ultimele 10 minute și în prelungiri, argentinianul Valentin Barco a fost în centrul atenției. Sud-americanul a marcat, după care șutul său a ajuns fericit în capul lui Danny Welbeck, autorul unei duble.

Chelsea a câștigat cu 6 la 3, exact ca la tenis și s-a calificat în optimile Cupei Ligii din Anglia. Tragerea la sorți va avea loc după încheierea șaisprezecimilor.