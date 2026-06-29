Debut cu dezamăgiri și multă dramă la Wimbledon. Românca Jaqueline Cristian a părăsit competiția încă din primul tur. Tot în prima zi a turneului londonez, poloneza Maja Chwalińska a trăit unul dintre cele mai dramatice momente ale carierei. Finalista surpriză de la Roland Garros a avut minge de meci, însă s-a accidentat la gleznă și a ratat calificarea în turul secund.

Cea mai bine clasată româncă de pe tabloul principal Jaqueline Cristian pornea cu speranțe mari la Wimbledon, însă aventura ei s-a încheiat încă de la primul obstacol. Adversara sa, americanca Iva Jovic, în vârstă de doar 18 ani, a demonstrat un tenis superb și a controlat momentele importante ale partidei. Primul set a fost echilibrat și s-a decis la tie-break. Acolo Jovic a fost însă mult mai inspirată și și-a adjudecat actul inaugural. După dezamăgirea din prima manșă, românca nu a mai găsit resurse pentru a reveni, iar în setul secund americanca a dominat clar jocul și s-a impus cu 6 la 1, obținând una dintre cele mai importante victorii ale carierei sale.

Pentru Jaqueline Cristian, eliminarea reprezintă un nou eșec la All England Club, acolo unde nu a reușit nici în acest an să depășească primul tur.

Iar o dramă sportivă s-a consumat pe un alt teren de la Wimbledon. Poloneza Maja Chwalińska, revelația ultimului Roland Garros, unde a disputat finala venind din calificări, a fost la un singur punct de victorie în duelul cu thailandeza Mananchaya Sawangkaew. La scorul de 6 la 2 și 5 la 2, Chwalińska a avut o minge de meci, însă a alunecat pe gazon și s-a accidentat la glezna stângă. Vizibil afectată, poloneza a continuat partida, dar nu a mai putut evolua la același nivel. Sawangkaew a profitat de problemele fizice ale adversarei și a întors spectaculos soarta confruntării, calificându-se în turul al doilea.

Iar mâine, toate privirile vor fi îndreptate spre terenul central de la Wimbledon, acolo unde Serena Williams va reveni într-un meci de simplu la un turneu de Grand Slam după aproape patru ani. De șapte ori campioană la Wimbledon, Serena o va înfrunta pe australianca Maya Joint. Pe tabloul feminin, printre favoritele la trofeu se numără liderul mondial Aryna Sabalenka, campioana en titre Iga Swiatek și fosta câștigătoare de la All England Club, Elena Rybakina.