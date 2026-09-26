Debut cu înfrângere pentru Gheorghe Hagi pe banca tehnică a naționalei României. Al doilea mandat de selecționer a început, în deplasare, cu Suedia, într-o nouă ediție a Ligii Națiunilor. România a fost învinsă la limită de scandinavi.

Suedia a disputat primul meci după Cupa Mondială de fotbal și a început în forță la Solna. România a răspuns cu ocazia din minutul 14 semnată de Louis Munteanu, iar peste aproximativ alte cinci minute, suedezii au profitat de pasivitatea adversarilor. În urma unei faze verticale, Yasin Ayari l-a lansat pe Alexander Isak, iar starul de la Liverpool l-a învins lejer pe Ionuț Radu. Avantajul de pe tabelă nu a rezistat mult. Andrei Rațiu a pasat puternic, iar Dennis Man a interceptat mingea și a profitat de ezitarea lui Lindelof, egalând.

Andrei Rațiu a șutat puternic în minutul 40, la fel ca și Lucas Bergval ceva mai târziu. Șutul suedezului a fost respins de portarul Radu exact la picioarele lui Viktor Gyokeres. Celălalt atacant stelar al Suediei, legitimat la Arsenal Londra, a făcut 2 la 1. Scorul s-a menținut până la final, chiar dacă scandinavii au avut și un gol superb anulat, iar echipa de peste Prut a încercat să egaleze. Gheorghe Hagi și-a început al doilea mandat de selecționer cu un eșec, aceasta fiind prima etapă a Ligii Națiunilor. România se află în Liga B, împărțind grupa cu Polonia și Bosnia, care s-au despărțit la egalitate, într-o partidă fără goluri la Varșovia.