Victor Wembanyama părea de neoprit, dar un debutant i-a tăiat elanul. Spaniolul Aday Mara a avut nevoie de doar câteva minute în NBA pentru a atrage atenția întregii ligi. La debutul său oficial pentru Oklahoma City Thunder, centrul de 2 metri și 21 de centimetri l-a blocat spectaculos pe francezul considerat unul dintre cei mai greu de oprit jucători din baschetul mondial.

Mara a intrat pe teren în primul sfert al carierei din NBA, iar în repriza a doua a oferit faza serii. Uriașul de 2 metri și 24 de centimetri, Victor Wembanyama, unul dintre cei mai buni baschetbaliști ai lumii, a încercat să finalizeze spectaculos, deasupra inelului, însă spaniolul i-a ghicit intenția și l-a blocat fără ezitare.

În aproape 12 minute de joc, debutantul a adunat șapte puncte, două recuperări, o pasă decisivă și un capac, cu trei aruncări reușite din patru încercări. De cealaltă parte, Wembanyama a avut una dintre cele mai dificile seri din carieră. Echipa francezului, San Antonio Spurs, a pierdut în fața Oklahomei în prima etapă. În al doilea meci, contra lui Denver Nuggets, Mara a jucat aproximativ 13 minute, a înscris două puncte, a recuperat trei mingi și a reușit o intercepție și un capac. Thunder a câștigat cu 96 la 84.

Povestea spaniolului a început la Zaragoza, unde a crescut în academia clubului local și a debutat la prima echipă la doar 16 ani. A atras atenția prin înălțimea sa, dar și prin tehnica neobișnuită pentru un jucător de asemenea talie. Se trage dintr-o familie de sportivi și practicat volei, fotbal, baseball, fiind mereu cel mai înalt de pe teren.

Aday MARA, BASCHETBALIST „OKLAHOMA CITY THUNDER”: „ Mama mea a jucat volei, iar tata baschet. M-au ajutat să înțeleg cum lucrează totul și m-au ajutat mereu foarte mult.”

În 2023, a plecat în Statele Unite pentru a juca baschet universitar la Universitatea din Californa, însă primele două sezoane nu au fost pe măsura așteptărilor. Transferul la Michigan i-a schimbat cariera. Mara a devenit titular, s-a remarcat prin jocul defensiv și a contribuit la câștigarea titlului național universitar în 2026. A încheiat sezonul cu medii de 12,1 puncte, 6,8 recuperări și 2,6 capace pe meci. Performanțele sale i-au adus un loc în prima rundă a Draftului NBA. Oklahoma City Thunder l-a ales cu al 12-lea număr, mizând pe capacitatea sa de a proteja inelul și de a contribui în ambele faze ale jocului.

Aday MARA, BASCHETBALIST „OKLAHOMA CITY THUNDER”: „Este scopul oricui de a juca în cea mai bună ligă a lumii și a juca împotrirva celor mai buni jucători.”

Așadar, primele două apariții îi oferă lui Mara un început promițător la una dintre cele mai bune echipe din NBA. După ce a atras atenția cu blocajul asupra lui Wembanyama, spaniolul trebuie să transforme aceste prime impresii într-un rol stabil în NBA.