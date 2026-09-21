Derby cu scântei la Madrid. Atletico a răpus-o pe Real cu 2 la 1, într-un meci în care un cartonaș roșu a schimbat complet partida. Echipa lui Diego Simeone a profitat de superioritatea numerică și a urcat pe locul doi în LaLiga. Aseară au mai fost goluri și suspans în Spania, iar Villarreal a ieșit victorioasă în fața lui Real Sociedad cu un gol decisiv pe final.

Stadio Metropolitano a erupt în derby-ul Madridului. Atletico a învins-o pe Real cu 2 la 1 și i-a administrat rivalei prima înfrângere din acest sezon de LaLiga.

Prima repriză a fost una tensionată, cu multe dueluri tari, dar fără goluri. Real a avut câteva momente bune, însă Thibaut Courtois a fost și el solicitat de atacurile gazdelor. Partida s-a rupt după pauză. În minutul 52, atunci când Dean Huijsen l-a faultat pe Giuliano Simeone în careu.

Arbitrul a dictat penalty, iar după intervenția VAR fundașul lui Real Madrid a fost eliminat. Alejandro Grimaldo a executat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul în minutul 53. Atletico a profitat imediat de omul în plus. Doar șase minute mai târziu, Giuliano Simeone a centrat din partea dreaptă, iar Jonathan David a înscris pentru 2 la 0.

Canadianul a ajuns astfel să înscrie în fiecare dintre primele trei apariții în LaLiga pentru Atletico. Real Madrid a încercat să revină și a redus din diferență în minutul 89. Antonio Rüdiger a înscris cu o lovitură de cap după o fază fixă. Finalul a fost însă al gazdelor. Atletico s-a impus cu 2 la 1 și a ajuns la patru derby-uri consecutive fără înfrângere pe teren propriu în campionat împotriva lui Real Madrid.

Într-un alt meci disputat aseară, Villarreal a trecut cu 3 la 1 de Levante. Gazdele au revenit după ce Levante a reușit să egaleze și au înscris de două ori în repriza secundă pentru a obține toate cele trei puncte.

A fost spectacol și pe Mestalla, unde Valencia a fost învinsă de Real Sociedad cu 3 la 2. Partida a fost echilibrată până în ultimele minute, când oaspeții au dat lovitura și au plecat cu toate cele trei puncte din Valencia.

Astfel, după partidele de aseară, Barcelona rămâne liderul campionatului, Atletico urcă pe locul doi, iar Real Madrid coboară pe trei.