Despărțire cu un filmuleț emoționant și nemulțumiri din partea fanilor. Suporterii clubului Ordabasy Shymkent au rămas nedumeriți, după ce conducerea a decis să nu îi prelungească contractul antrenorului moldovean, Andrei Martin. Sub conducerea sa, Ordabasy a reușit în acest sezon primul event din istoria sa, câștigând Cupa și campionatul Kazahstanului.

Președintele clubului Ordabasy i-a oferit lui Andrei Martin un costum tradițional în semn de mulțumire pentru tot ce a reușit la cârma echipei. Conducerea a avut doar cuvinte de laudă, dar a adăugat că orice poveste are și un sfârșit, iar părțile au ajuns la un acord de a nu prelungi contractul. Andrei Martin a avut și un ultim mesaj pentru fani, după sezonul istoric.

Andrei MARTIN, ANTRENOR: „ Este o victorie comună a echipei, conducerii și tuturor celor care au susținut echipa, dar și, cu siguranță, a fanilor noștri incredibili. Acest oraș și această echipă vor rămâne mereu în inima mea. ”

În comentariile postărilor de pe Instagram, o mulțime dintre fanii clubului din Shymkent au rămas cu semne de întrebare. Fanii și-ar fi dorit ca specialistul din Moldova să continue pe banca tehnică după ce a reușit primul event din istoria echipei, mai ales că Ordabasy urmează să joace în Liga Campionilor.

Presa din Kazahstan scrie că unul dintre principalele motive ale despărțirii este implicarea activă a antrenorului moldovean în campaniile de transferuri ale echipei, deciziile nemulțumind șefii. Andrei Martin a semnat cu Ordabasy în decembrie 2024. În primul sezon a dus echipa în finala Cupei, iar în actuala stagiune a câștigat Cupa și campionatul. Din staff-ul său tehnic au mai făcut parte moldovenii Marcel Reșitca și Denis Romanenco. Zvonurile spun că Ordabasy își dorește să semneze cu un antrenor renumit, fiind gata să ofere salariul de două milioane de euro pe sezon.